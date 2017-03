Le trafic des paiements simplifié bientôt réel

Le compte à rebours a commencé pour la simplification du trafic des paiements en Suisse. La multiplication de normes, procédures, formats et bulletins de versement appartiendra bientôt au passé. Les consommateurs eux remarqueront à peine l'harmonisation.

La place financière suisse n'échappe pas à la nouvelle norme internationale pour l'échange de données électroniques dans le secteur. Les banques et Postfinance ont jusqu'à fin 2017 pour s'y convertir, la clientèle commerciale suivra jusqu'à mi-2018 au plus tard, ont expliqué jeudi à Zurich l'opérateur SIX et la plate-forme d'information PaymentStandards.ch.

Norme internationale

L'harmonisation du trafic de paiements fait partie du passage global au numérique. En Suisse, plus de la moitié des virements transfrontaliers s'effectuent en euros, c'est pourquoi le secteur financier a opté pour la norme ISO 20022. L'Union européenne a elle déjà migré vers cette norme internationale en 2014, utilisée également par le Japon ou l'Australie.

Pour ses promoteurs en Suisse, il s'agit du projet d'infrastructure financière «le plus vaste depuis 30 ans». La norme ISO 20022 remplace tous les formats actuels pour effectuer les paiements entre la clientèle d'entreprise et les établissements financiers et concerne quatre domaines: les virements, les prélèvements, les notifications et les bulletins de versement.

Les nouveautés

Concrètement, parmi les nouveautés, un code QR contenant toutes les données de paiement va remplacer les sept bulletins de versement existants. Intitulée «QR-facture», la nouvelle solution permet aux entreprises et aux consommateurs de simplifier la gestion des factures et des virements.

Les entreprises peuvent imprimer elles-mêmes la QR-facture, tandis que le destinataire peut expédier le paiement en quelques clics sur son smartphone ou un autre dispositif de lecture. Comme les données nécessaires au paiement restent visibles, il sera toujours possible de régler au guichet de la poste ou par voie postale ou de procéder à une saisie manuelle via l'e-banking.

Si les entreprises, institutions ou administrations devront mettre rapidement leurs logiciels à la page, les consommateurs privés, eux, verront peu de différences. Mis à part qu'ils doivent utiliser exclusivement le numéro de compte IBAN à 21 chiffres et le nouveau bulletin de versement.

(ats/nxp)