Le style prend sa revanche sur la technique au Salon de l'Auto

Un regard blanc perçant dans le rétroviseur, une nuit d’hiver. Il devient de plus en plus difficile de ne pas deviner le modèle qui vous suit. «De plus en plus élaborée, la signature lumineuse des phares et des feux arrière est certainement ce qui a le plus changé ces cinq dernières années», lance Laurens van den Acker.

La remarque du directeur du design industriel du groupe Renault, qui commente les dernières tendances du Salon installé dans le siège d’une Zoé électrique, ne doit rien au hasard. Les serpentins de LED blancs glissant des phares au bouclier sont l’un des détails qui identifient le mieux les derniers modèles du constructeur français – comme son break Talisman. Ce n’est qu’un début. A l’image d’une Audi Q8 ou d’une Hyundai FE, les concepts présentés à Genève laissent apparaître des feux de signalisation se fondant dans la carrosserie et qui, au lien de clignoter, font filer un lent reflet liquide orange.

Démocratisation de l’équipement

«Ces nouveaux équipements des modèles premium sont de plus en plus vite adoptés par les marques généralistes. Fini le temps où il fallait attendre cinq à dix ans pour les voir descendre en gamme», poursuit celui qui a redessiné l’ensemble de la gamme Renault depuis son arrivée en fonction en 2010. Il a ainsi unifié une image de marque brouillonne, marquée par des tentatives héroïques – et souvent incomprises – à l’image de l’Avantime. La Clio IV rouge, c’est lui.

Electrification et autonomisation des automobiles sont les maîtres mots dominant l’ensemble des présentations de véhicules en avant-première. Un discours technologique qui masque pourtant la floraison de styles caractérisant l’édition 2017. «Il n’y a jamais eu une telle diversité dans le design», admet Laurens van den Acker. Ce dernier dit vouloir aller jeter un œil sur les nouveaux tout-terrain – les véhicules en vogue – Range Rover Velar, Citroën DS7 et Volvo XC60, ainsi que sur le concept car Peugeot Instinct.

Un étrange patron designer

A quelques pas de là, bien loin des contraintes commerciales imposées par une marque généraliste, Dendrobium lève le voile sur une «supercar» électrique au nom inspiré d’une orchidée sauvage. La foule est absente lors du lancement de cet étrange insecte qu’un homme aux lunettes épaisses, accompagné d’une jeune femme au crâne rasé, observe de loin.

Lui, c’est le fondateur de Vanda Electrics, société de Singapour spécialisée dans les batteries. Surprise, c’est cet homme d’affaires discret – il ne veut pas figurer dans la presse à visage découvert – qui a dessiné la voiture. «Mon inspiration vient de la nature – les feux arrière, c’est une cascade tombant d’un canyon, les portes en élytre, un insecte», décrit-il l’œil brillant. Sa fille a, elle, dessiné un étonnant petit scooter électrique au look rétro, le Motochimp, qui sera en vente cet été au Japon.

«Je présente le véhicule à Genève dans l’espoir qu’il retiendra suffisamment l’attention pour pouvoir décider de le mettre en production», décrit ce patron, obsédé depuis vingt ans par sa créature. Quel est le designer qui l’inspire? «Chris Bangles», lance sans hésiter l’entrepreneur. En clair un paria, l’homme conspué durant les années 2000 par les fans de BMW pour avoir défiguré leur marque fétiche. «Il n’a jamais été compris, je l’admire depuis sa première BMW Z4 et j’adore la façon dont il vit sa passion», s’enthousiasme l’entrepreneur singapourien.

Le retour du classique

Loin de ce top modèle exotique, l’heure est au classicisme, aux arêtes, aux lignes sobres, aux économies de détails. Hyundai met en avant le «design intemporel». Mercedes en appelle à l’héritage de son cabriolet classe E des années 80 – classique parmi les classiques.

Dans cette vague de SUV, ces véhicules au style tout-terrain – «Un levier essentiel de notre stratégie», souligne Jean-Philippe Imparato, le patron de la marque Peugeot – il reste pourtant possible de faire du design autrement. Même avec des véhicules de grande série. La preuve avec Mazda, qui présente lui aussi son nouveau véhicule de type SUV, le CX-5. L’accent est mis sur la culture japonaise, cultivée comme l’est la latinité d’Alfa Romeo. «Nous nous inspirons de l’artisanat traditionnel japonais, qui élimine tous les éléments non essentiels», glisse un responsable de la marque, l’une des seules encore indépendantes dans ce monde de conglomérats automobiles.

Même chez Renault, les excès d’antan sont passés. Laurens van den Acker planche sur la nouvelle génération des modèles de la marque, en partie inspirée par son concept car présenté à Genève. «Il est trop tôt pour engager une autre révolution dans le style comme celle opérée ces dernières années, établir une image de marque prend du temps», admet celui dont la première voiture était une Volvo P1800 ES, un break du début des années 70 devenu culte. (TDG)