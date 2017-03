Le prix des beaux numéros de plaques s’envole

Une forte inflation sévit actuellement sur le marché suisse des beaux numéros de plaques d’immatriculation. Les autorités valaisannes l’ont confirmé mardi, en annonçant dans l’après-midi le prix de vente définitif des plaques «VS 1»: 160’100 francs.

Ce montant a été atteint au terme d’une vente aux enchères ouverte le 15 février sur le site Internet du Service valaisan de la circulation et de la navigation. Preuve de son succès, l’opération avait commencé avec un prix initial de 10’000 francs. Dix-sept personnes ont en tout participé aux enchères.

Records battus

Leur forte progression a finalement été tout particulièrement favorisée par trois passionnés intervenant sous les pseudonymes suivants: «Matrans», «Didau» et «AA1960». L’heureux acquéreur des plaques «VS 1» utilisait le premier des trois. «Nous n’indiquons toutefois pas encore son identité, faute d’avoir pu obtenir son accord pour le moment», nous a confié mardi après-midi le Département valaisan de la formation et de la sécurité.

Du coup les précédents records saint-gallois et tessinois, réalisés respectivement en 2013 et 2011, seront surpassés de près de 20% (voir infographie ci-contre). La première vente aux enchères de plaques d’immatriculation valaisannes avait été mise en œuvre après l’approbation d’un postulat au Grand Conseil. Cette décision a conduit le gouvernement du canton à prendre plus de 200 mesures, dont la vente aux enchères, visant toutes à combler le déficit structurel des finances valaisannes.

Les recettes provenant de passions d’automobilistes pour des beaux numéros de plaques sont désormais intégrées dans les comptes de nombreux cantons. Seuls huit Etats membres de la Confédération helvétique n’ont à ce jour encore organisé aucune vente aux enchères. Zoug a déjà annoncé qu’il s’y mettrait dès l’an prochain.

L’Etat de Vaud a pour sa part développé un réel savoir-faire dans cette discipline. Après plusieurs années d’expérience, le canton a en plus complètement modernisé en avril dernier l’infrastructure numérique vouée aux ventes aux enchères de plaques d’immatriculation.

Loterie pékinoise

Vaud offre la possibilité de commander un numéro précis, si tant est qu’il ne soit pas encore en circulation. Ces opérations rapportent entre 500 000 et 600 000 francs par an, indiquait en septembre dernier Pascal Chatagny, le chef du Service vaudois des automobiles et de la navigation.

Les enchères les plus folles paraissent cependant se concentrer avant tout au Moyen-Orient. A Dubaï, le promoteur immobilier indien Balwinder Sahani se félicitait ainsi l’automne dernier d’avoir acquis une plaque de l’émirat, portant le numéro 5, pour 33 millions de dirhams (près de 8 millions de francs. Le richissime automobiliste avait acquis ce précieux signe distinctif pour le poser sur une limousine de la marque anglaise Rolls-Royce (absorbée par le constructeur allemand BMW en 1998).

Le système d’attribution par voie de loterie en vigueur à Pékin ne manque pas non plus de retenir l’attention. En vigueur depuis 2011, il ne permettait qu’à un joueur automobiliste sur deux cent d’obtenir un jeu de plaques. Le marché chinois est devenu tellement tendu qu’en 2013 la municipalité de Shanghai avait dû prendre des mesures afin de lutter contre la spéculation et freiner la flambée du prix des plaques. (TDG)