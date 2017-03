Le patron de Glencore a renoncé à ses bonus

Le directeur général du géant zougois des matières premières Glencore, Ivan Glasenberg, a gagné 1,509 million de dollars (1,51 million de francs) l'an dernier. Ce montant est inférieur de 1000 dollars à celui touché au titre de l'exercice précédent.

Ivan Glasenberg aurait pu en théorie gagner bien davantage, à savoir 5,79 millions de dollars en plus, en comptant les bonus et autres avantages sous forme d'actions notamment. Le dirigeant trinational (sud-africain, australien et suisse) y a cependant renoncé pour l'année 2016, ressort-il du rapport annuel du groupe publié jeudi.

Les rémunérations des administrateurs sont de même restées identiques l'année passée par rapport à 2015. Le président du conseil d'administration, Anthony Hayward, a ainsi gagné 1,056 million de dollars.

Deuxième actionnaire

Ivan Glasenberg, qui vient de fêter ses 60 ans, demeure le deuxième plus gros actionnaire de la multinationale basée à Baar (ZG), avec une participation de 8,42%. Le premier est toujours le fonds étatique Qatar Holding, avec 9% des actions.

Glencore a renoué avec les chiffres noirs l'an dernier. Le groupe de Suisse centrale actif dans le négoce, le courtage et l'extraction de matières premières a dégagé un bénéfice de 936 millions de dollars, après une perte abyssale de 8,1 milliards en 2015. (ats/nxp)