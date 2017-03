Le marché de la villa s'est détendu à Genève

Alors qu'un certain manque se fait sentir à Zurich, le marché s'est en revanche quelque peu détendu au Tessin et à Genève. Dans l'ensemble de la Suisse, pas moins de 30'300 annonces de vente pour des maisons individuelles ont été publiées l'an passé sur internet, soit 6% de plus qu'en 2015, indiquent jeudi le portail immobilier homegate.ch et l'institut immobilier de la Haute école d'économie de Zurich (HWZ).

La durée de publication a elle aussi augmenté de 6% en moyenne.

Importantes différences

L'analyse de la durée de publication sur les sites internet spécialisés dans l'immobilier laisse ainsi apparaître une demande constante dans le contexte d'une offre accrue. Toutefois, l'étude recense d'importantes différences selon les régions, les extrêmes se renforçant.

Ainsi, les potentiels acquéreurs d'une maison individuelle dans la région de Zurich doivent réagir rapidement. L'an passé, une annonce de vente restait insérée sur les sites passés sous revue durant 56 jours, soit sept de moins qu'en 2015.

Demande accrue en Suisse orientale

A l'inverse au Tessin, une annonce s'affichait en moyenne durant 140 jours, 21 de plus qu'une année auparavant. La durée moyenne d'insertion a aussi dépassé les 100 jours en Suisse romande, en particulier à Genève (5 jours à 120 jours) ainsi dans la région Vaud/Valais (-5 jours à 113 jours).

Outre-Sarine, la durée de publication moyenne s'est inscrite à 95 jours ( 7 jours) en Suisse centrale et à 86 jours dans le Nord Ouest de la Suisse ( 5 jours) ainsi que dans l'Espace Mittelland (-4 jours). A en croire les auteurs de la recherche, la Suisse orientale a présenté l'évolution la plus intéressante.

Alors que l'offre s'est étoffée de 19% dans cette dernière région, les annonces de ventes sont en moyenne demeurées durant 83 jours sur les sites, soit quatre jours de moins qu'en 2015. Outre ces différences régionales, les auteurs de l'étude mettent aussi en exergue une demande accrue pour des maisons individuelles à proximité des centres et dans les communes suburbaines.

10'500 francs le mètre carré à Genève

Dans ces zones, la demande se concentre sans surprise sur les maisons les moins coûteuses et de petite taille. Ainsi, dans l'ensemble de la Suisse, les annonces pour des villas comptant moins de 5,5 pièces et affichant un prix inférieur au million de francs étaient en moyenne consultables durant 92 jours. Pour les objets plus grands et plus onéreux, la durée atteignait 123 jours.

En matière de prix, l'Espace Mittelland s'est révélé le meilleur marché, le mètre carré s'y négociant en moyenne à 5000 francs. A l'autre bout de l'échelle, il fallait débourser 10'500 francs pour la même surface à Genève et 8100 à Zurich. (ats/nxp)