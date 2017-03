Le départ des Européens a commencé en Angleterre

Florence quittera Londres cet été avec son époux et leurs deux enfants. Cette avocate française pro che de la quarantaine a choisi d’aller poser ses valises en Scandinavie. Avant le référendum, elle réfléchissait déjà à son avenir et sa présence au Royaume-Uni. «Je ne crois pas que quiconque s’en aille volontairement à cause du vote, admet-elle. Les partants comme moi sont plutôt les Européens installés ici depuis longtemps et pour qui le Brexit a été la goutte qui a fait déborder le vase.»

Londonienne depuis une dizaine d’années, la mère de famille ne s’inquiète pourtant pas pour son statut au Royaume-Uni, même si les autorités refusent pour le moment de s’engager sur ses droits une fois le Brexit effectif.

L’avocate lie en réalité son départ à une vision de Londres transformée depuis le Brexit. «Cette ville nous paraissait pétillante, ouverte, cosmopolite. Mais, avec le Brexit, nous avons compris qu’elle n’est pas tellement différente des capitales voisines», explique-t-elle en ajoutant que pour vivre éloigné de ses racines dans une ville très chère et où le climat n’est pas terrible, il faut y sentir quelque chose d’exceptionnel.

Les cas se multiplient

Florence n’est pas un cas unique. Selon un récent rapport du CIPD – une plate-forme des responsables de ressources humaines –, 29% des travailleurs issus de pays de l’Union européenne ont réfléchi à la possibilité de quitter leur entreprise et le Royaume-Uni lors de la deuxième partie de l’année 2016. Et ce sentiment ne fléchit pas puisque 27% des employés européens pensent désormais partir courant 2017.

Ces envies de départ concernent les deux types d’Européens présents dans le pays: les travailleurs hautement qualifiés comme Florence, qui permettent au pays de combler sa pénurie, et les travailleurs peu ou pas qualifiés, qui acceptent des emplois durs et mal rémunérés rejetés par les locaux. Actuellement, 56% des 2,26 millions de citoyens européens résidant au Royaume-Uni sont employés dans la manufacture, la construction, l’automobile, l’hôtellerie-restauration et la santé.

Pénurie de médecins

L’Association médicale britannique, qui compte 5% de médecins étrangers, est particulièrement inquiète. Elle a révélé à la fin du mois de février que 42% des docteurs européens pensent à quitter le Royaume-Uni une fois le Brexit effectif. Le CIPD avait bien senti ces risques en expliquant dans son rapport que «la rétention pourrait être un défi plus important dans le secteur public». Selon ces chiffres, 42% des employeurs ont transmis une telle crainte, dont 49% proviennent du secteur de la santé.

Les dernières statistiques officielles confirment cette tendance. Au cours des mois de juillet à septembre 2016, 62 000 résidents européens installés au Royaume-Uni ont quitté le pays pour des raisons professionnelles, contre 46 000 un an plus tôt.

L’immigration devrait également devenir un problème à court terme. Comme le raconte Florence, «plusieurs Européens dont l’arrivée était actée ont finalement refusé de s’installer à Londres». Ces derniers ne veulent pas risquer de changer de vie pour se faire expulser dans deux ans une fois le Brexit effectif. Sans assurance de la part des autorités, cette difficulté d’attirer des Européens devrait donc accroître le manque de travailleurs qualifiés. (TDG)