«Le concept de Swissness est anachronique et vieillot»

Vin de Genève, papet vaudois, montres neuchâteloises, fromages et chocolats suisses. Les produits qui utilisent la Suisse et ses régions comme levier marketing doivent bénéficier dès le 1er janvier d’une nouvelle loi – la Loi sur la protection des marques (LPM), dite «Swissness». Elle vise à renforcer leur crédibilité, apporter plus de confiance dans un label mis à mal par une vague d’abus.

Le nom du pays serait en effet toujours plus usurpé. Les critères du Swissness, du coup, se sont affinés avec les années. Dans l’horlogerie par exemple, seul le mouvement devait être fabriqué en Suisse en 1971. L’emboîtage et le contrôle final sont venus s’ajouter en 1992, et il demeurait inconcevable il y a quinze ans d’imaginer que la moitié d’une montre doive être construite sur sol helvétique pour mériter le label.

La LPM stipule que désormais pour les produits industriels, 60% au moins du coût de revient (y compris ceux liés à la recherche et au développement) doivent être réalisés en Suisse pour que le nom de la Confédération puisse être utilisé gratuitement.

Utilité remise en question

Dans un entretien accordé à l’ATS – et mis à la disposition de la plupart des médias helvétiques – le président de la Fédération horlogère a salué hier l’arrivée de ce texte de loi susceptible de donner un coup de pouce à un secteur qui voit ses exportations baisser depuis un an et demi. Le point de vue de l’institution la plus en faveur de la LPM – et qui en a été le moteur avec Swatch Group – n’est cependant pas partagé par tous.

Xavier Comtesse, fondateur du laboratoire d’idées Watch Thinking et ancien directeur d’Avenir Suisse, y voit par exemple un concept «anachronique et vieillot qui ne va pas servir à grand-chose». Selon lui, «le consommateur averti achète un produit parce qu’il est de bonne qualité, pas parce qu’il est suisse. Or à l’heure d’Internet, le consommateur est toujours moins stupide, toujours plus averti.»

La modernité, selon lui, est davantage incarnée par les iPhone ou les Samsung, construits dans une soixantaine de pays différents. Le marketing de la marque à la pomme et du groupe coréen insiste d’ailleurs sur cette globalité. Les publicités des deux géants technologiques mettent aussi désormais l’homme de la rue au centre, là où tant de maisons horlogères continuent de s’associer avec des stars, un autre concept vieillot, selon Xavier Comtesse.

Une décennie de débats

La nouvelle loi est le résultat d’une décennie de débats. Les accords de libre-échange, comme ceux conclus avec l’Union européenne et la Chine, mais aussi l’Organisation mondiale du commerce imposent des standards qui limitent le renforcement des labels. L’idée d’un taux de 80% envisagée un moment pour les montres mécaniques a par exemple dû être abandonnée, l’OMC considérant un tel coefficient comme une entrave technique.

En même temps, il a fallu jongler avec les exceptions. Les montres ne seront ainsi concernées par cette loi qu’en janvier 2018 – pour donner aux horlogers le temps d’écouler leurs stocks. Les matières premières – le cacao pour le chocolat, l’or pour le luxe – sont ôtées du calcul. Les ingrédients non indispensables d’une recette, comme une pincée de sel, ne sont également pas forcément pris en compte.

Le Swissness? «Le résultat d’une comptabilité créative aussi douteuse que dangereuse, ajoute Xavier Comtesse. Douteuse parce que les textes, flous, permettent d’intégrer ce qu’on veut dans le calcul – sinon on en fait une exception – et dangereuse car rien ne dit qu’un avocat américain ne vienne pas un jour demander des comptes à ce sujet et à coup sûr remporter cette bataille.»

Selon le citoyen de Saint-Imier, le label importe quand le consommateur le demande. «Il le demande pour les produits de la terre, non pas pour l’industrie.» (TDG)