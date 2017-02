Le chômage tenaille toujours Genève. Il s’est ainsi aggravé de 0,2 point de pour-cent le mois dernier et s’élève maintenant à 5,7%. A ce niveau, l’écart avec la moyenne de l’ensemble des cantons, 3,7%, demeure impressionnant. Ces 2% de différence s’avèrent cependant inférieurs aux 3,5% de 2007, lorsque le taux de chômage au bout du Léman atteignait 6,3% et se limitait en Suisse à 2,8%. Quoi qu’il en soit, certaines constantes socio-culturelles se prolongent : les hommes restent beaucoup plus directement concernés que les femmes.

Durant le mois de janvier, le nombre de chômeurs de sexe masculin a crû de 3,9% et celui des chômeuses de 1,5%. Selon la nationalité, la variation enregistrée est de +1,1% pour les Suisses et de +4,4% pour les étrangers. Les plus jeunes, âgés de moins de 25 ans, sont les plus exposés au risque avec une hausse de 3,2%. Les travailleurs moins jeunes, mais encore alertes, âgés de 25 à 49 ans ne sont pas épargnés. Le chômage a en effet augmenté de 2,6% dans cette classe d’âge et de 3,1% chez les seniors de 50 ans et plus.

Forte domination des frontaliers de Haute-Savoie

Le nombre de chômeurs de longue durée, inscrits depuis plus d'un an à l’Office cantonal de l’emploi, dont la part correspond actuellement à 18,6% du total, a augmenté de 2,6% en janvier. Relative bonne nouvelle néanmoins la durée moyenne du chômage est passée de 218 jours en décembre à 214 jours le mois dernier. Est-ce que 2017 commence sous des auspices favorables pour le marché du travail ? Souvenons-nous en tous cas que 2016 avait commencé avec une durée moyenne du chômage de 219 jours.

Rappelons enfin qu’en dépit de taux de chômage en hausse, les marchés du travail suisse et genevois restent particulièrement dynamiques. Une hausse record du nombre d’actifs sur le premier a été observée au troisième trimestre de l’an dernier par rapport à celui de 2015: 2%. Au cours de la même période, le nombre de frontaliers actifs dans le canton de Genève avait pour sa part progressé de 7,5%, soit près de 6000 personnes en plus.

Les habitants de Haute-Savoie dominent très nettement les effectifs frontaliers puisqu'ils constituent près des trois quarts de cette population, contre un peu moins d'un cinquième pour ceux du département de l'Ain.