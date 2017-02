Le chômage frappe plus les Romands que les Alémaniques

En ce début d’année, le marché du travail helvétique laisse apparaître un fossé cruel entre les Latins et les Alémaniques. Le taux de chômage a atteint 5% chez les francophones et les italophones en janvier, contre seulement 3,1% chez les germanophones. Des aspects économiques certes, mais avant tout géographiques participent à de tels contrastes.

Une chose est sûre: Neuchâtel apparaît comme le canton le plus durement touché. Le taux de demandeurs d’emploi, disposant encore d’un droit à des indemnités de chômage s’y élève à 6,6%, en hausse de 0,3 point de pour-cent par rapport à décembre. Genève et Vaud sont eux-mêmes durement frappés. Au bout du Léman, le chômage s’est ainsi aggravé de 0,2 point de pour-cent le mois dernier par rapport à décembre, à 5,7%. A ce niveau, l’écart avec la moyenne de l’ensemble des cantons (3,7%) devient impressionnant.

Avec une hausse identique de 0,2 point de pour-cent, le taux de chômage s’élevait à 5,2% dans la patrie de Jean Villard Gilles. Soit autant qu’en Valais. Le canton de Zurich, très urbain tout en étant doté d’un secteur primaire appréciable, d’une industrie et d’une place financière déterminantes, illustre la force du marché du travail alémanique. Le taux de chômage zurichois reste inférieur à 4%.

Hommes et étrangers plus exposés

Outre-Sarine, Obwald se profile en plus comme parfait exemple d’exotisme géographique. Avec une population d’à peine plus de 37'000 habitants, une des plus faibles densité du pays et moins de 22'000 actifs, ce demi-canton de Suisse centrale peut se prévaloir du plus bas taux de chômage du pays en janvier: 1%. Il est en outre orienté à la baisse depuis la fin 2015.

Les chiffres du chômage à Genève démontrent en outre la persistance de tendances socio-culturelles fortes sur le marché de l’emploi. Durant le mois de janvier, le nombre de chômeurs de sexe masculin y a crû de 3,9% et celui des chômeuses de 1,5% seulement. Selon la nationalité, la variation enregistrée est de +1,1% pour les Suisses et de +4,4% pour les étrangers. (TDG)