Le boucher Bell déçoit le marché

Bell a réussi un exercice en croissance l’an dernier, grâce à l’intégration réussie de ses acquisitions. Le groupe bâlois de transformation de viande a accru son bénéfice net de 6,1%, à 100,6 millions de francs. Les investisseurs ont toutefois été déçus du résultat.

Le bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) a progressé de 15,6%, à 142,1 millions de francs. Le résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (EBITDA) a lui gagné 18,3%, à 278 millions. Le chiffre d’affaires a augmenté de plus d’un cinquième, à 3,39 milliards. La quantité de marchandises vendues a elle-même crû de plus de la moitié, à 414 260 tonnes.

Les résultats sont toutefois inférieurs au consensus d’analystes financiers, établi par l’agence financière awp. Les experts interrogés tablaient sur un EBITDA de 286,1 millions, un EBIT de 162,2 millions et un bénéfice net de 107,8 millions.

A la Bourse suisse, les investisseurs se sont aussi montrés déçus par les résultats de la société contrôlée par Coop, le deuxième détaillant helvétique. Jeudi, à la clôture, l’action Bell AG a perdu 7,68% de sa valeur, en dépit d’un indice élargi SPI relativement stable: moins 0,16%.

La Banque Cantonale de Zurich et Vontobel soulignent un bénéfice inférieur aux attentes. Un dividende maintenu à 7 francs ne satisfait pas non plus le marché. La forte croissance du chiffre d’affaires n’a en plus pas grand-chose d’organique.

Elle s’explique avant tout par des acquisitions, comme celle du liechtensteinois Hilcona. Les ventes de l’unité Bell International ont elles-mêmes nettement progressé, en particulier grâce à l’intégration du spécialiste autrichien de la volaille Hubers. En France, le renchérissement des matières premières a en revanche pesé sur les progrès opérationnels. (TDG)