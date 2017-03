Le bénéfice de Tamedia a plongé de 60% en 2016

C’est une première dans l’histoire de Tamedia: les activités digitales ont contribué l’année dernière pour plus de la moitié à son résultat, a annoncé jeudi le groupe de médias. Cette performance est à mettre essentiellement sur le compte des plates-formes commerciales Web.

Pour l’ensemble de ses activités, Tamedia a dégagé en 2016 un bénéfice net de 122,3 millions de francs, en chute de 63,4% sur un an. Le résultat 2015 avait été dopé par la fusion des annuaires électroniques local.ch et de search.ch, a rappelé le groupe. Le chiffre d’affaires s’est replié, lui, de 5,5% à 1 milliard de francs, tandis que le résultat EBITDA (avant intérêts, impôts et amortissements) a baissé de 17,5% à 201 millions de francs.

JobCloud cartonne

L’offre numérique – commerciale et journalistique – a donc généré 51% de la marge EBITDA, alors qu’elle ne représente qu’un tiers de l’ensemble du chiffre d’affaires. Les publications régionales, elles, ont contribué à 42% au chiffre d’affaires. Le portefeuille de sites de petites annonces, qui comprend notamment JobCloud et Homegate, a dégagé un rendement de 59,5%.

Côté titres de presse, l’entreprise a indiqué que le nombre des abonnements numériques aux quotidiens régionaux est passé de 6644 en 2014 à 25 197 en 2016. Mais la part des abonnements digitaux aux quotidiens régionaux – dont font partie 24 heures et la Tribune de Genève – ne représente encore que 5% des tirages abonnés.

Président du conseil d’administration, Pietro Supino a qualifié l’exercice 2016 de bon dans un contexte difficile marqué par la mutation structurelle du marché de la publicité. Il a dit son optimisme pour l’avenir: «Grâce à notre stratégie de transformation numérique et de diversification, Tamedia est bien positionné, malgré l’évolution décevante du marché publicitaire.»

Président de la direction générale du groupe, Christoph Tonini a décrit 2016 comme un annus horribilis pour la presse quotidienne. En chiffres absolus, c’est ce secteur qui affiche la plus forte diminution des recettes publicitaires, avec une baisse annuelle de 11%. Le repli a atteint 21% pour les hebdomadaires dominicaux. Les titres du groupe 20 Minuten, le magazine Schweizer Familie et le dominical SonntagsZeitung se sont distingués en échappant à cette tendance.

Regroupements pas exclus

Alors que le groupe concurrent Ringier vient de tirer la prise du magazine l’ Hebdo, Tamedia songe-t-il à faire de même pour ses titres non rentables? «Des regroupements ainsi qu’une diminution de la diversité de l’offre ne peuvent à terme pas être exclus. Mais pour l’heure, aucune nouvelle restructuration n’est au programme», a déclaré Christoph Tonini. La Suisse romande «reste une région importante pour nous», a ajouté Pietro Supino, qui a précisé que le segment des titres romands est rentable, sans donner plus de détails. L’année dernière a été marquée par une vague de licenciements à 24 heures, à la Tribune de Genève et à la Berner Zeitung.

L’effectif est passé de 3366 postes (équivalents plein temps) en 2015 à 3296 à la fin de l’année dernière, soit une baisse de 2,1%. Le collaborateur le mieux rémunéré a été, comme en 2015, le président de la direction générale du groupe, Christoph Tonini, qui a touché en tout 2,6 millions de francs, contre 6 millions l’année précédente. (TDG)