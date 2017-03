Le bénéfice de Lombard Odier a reculé de 13%

Volatilité persistante des marchés, changements politiques, incertitudes macroéconomiques: la banque privée genevoise Lombard Odier a navigué en pleines turbulences l’année dernière. Elle annonce ce jeudi des résultats financiers 2016 en dents de scie. Si les actifs totaux de la clientèle se sont inscrits en hausse annuelle de 4% à 233 milliards de francs, les revenus opérationnels ont affiché un recul de 3%, à 1,04 milliard de francs. Quant au bénéfice net consolidé, il est en recul de 13% à 124,5 millions de francs. En cause, selon l’établissement, les revenus extraordinaires obtenus en 2015 issus de la vente de participations. Comparé à 2014, le bénéfice net progresse ainsi de 4%.

«Le franc fort et la volatilité des marchés notamment ont entraîné un volume d’activités réduit au sein des portefeuilles de nos clients, et de ce fait ont donné lieu à une contraction des revenus», commente Patrick Odier, associé gérant senior. Compte tenu des conditions difficiles qui ont pesé sur le secteur financier et l’industrie, le banquier juge les résultats 2016 «positifs». «Par ailleurs, notre capacité à développer notre base de clientèle est réjouissante.»

Gros investissements

Autre fait marquant de l’exercice: les investissements significatifs effectués par la banque privée. En raison de ceux-ci, le ratio coûts sur revenus se situe à 83%. «Si l’on se réfère à l’activité de gestion privée, ce ratio est comparable à ceux de l’industrie, qui est de l’ordre de 70%.» Pour Patrick Odier, ces efforts devraient se traduire à moyen terme par une augmentation des revenus.

Les investissements ont porté sur toutes les activités du groupe, mais Lombard Odier a mis l’accent sur les services technologiques et bancaires, sa troisième ligne de métier avec la clientèle privée et l’asset management. Cette unité développe des infrastructures et des solutions technologiques pour établissements financiers. 45 millions de francs ont été injectés dans leur développement l’année dernière.

«C’est sur le marché européen que nous voyons le plus grand potentiel»

Par ailleurs, 80 nouveaux collaborateurs ont été engagés dans ce département, principalement en Suisse, soit deux tiers de tous les employés à avoir rejoint la banque l’année dernière. La division compte désormais 600 personnes, sur les 2294 qui travaillent pour le groupe.

Si la banque investit dans ce domaine, c’est qu’elle y voit un potentiel de croissance considérable: les pressions sur les marges et les bénéfices des établissements financiers ainsi que les contraintes réglementaires grandissantes incitent les établissements financiers à chercher des gains d’efficience et de qualité, avance-t-elle. «C’est sur le marché européen que nous voyons le plus grand potentiel», indique Hugo Bänziger, associé gérant. Trois nouveaux partenariats ont été conclus l’année dernière avec des banques en France, au Luxembourg et en Suisse.

Dans le domaine de la gestion privée, Lombard Odier observe un développement positif sur l’ensemble de ses marchés cibles. La banque note toutefois une forte percée au Moyen-Orient et en Asie. Elle a également renforcé ses activités en Amérique latine.

Perspectives 2017

Quelles perspectives pour 2017? Lombard Odier table sur un scénario économique similaire, voire légèrement meilleur que celui de 2016. La prudence reste toutefois de mise, selon Patrick Odier, alors que les incertitudes pointent à l’horizon sur le front géopolitique. Il y a notamment les élections en France qui pourraient renforcer la valeur refuge du franc suisse. Et qu’en est-il de l’enquête pénale pour négligence ouverte à son encontre dans l’affaire de corruption impliquant la fille de l’ancien président ouzbek? La banque ne fait pas de commentaires, l’affaire étant en cours, mais rappelle que cette procédure fait suite à l’annonce qu’elle avait elle-même effectuée aux autorités en 2012. (TDG)