Le SMI en recul en 2016 après avoir stagné

Le SMI, l'indice vedette de la Bourse suisse, a fini l'année sur une note négative, après avoir stagné l'année précédente. La chute du début d'année n'aura pas pu être entièrement effacée. La baisse des deux poids lourds de la pharma explique en bonne partie ce bilan négatif.

Les banques centrales ont continué de pratiquer une politique monétaire très accommodante, ce qui a tiré les marchés boursiers américain et européen vers le haut. En Suisse, le SLI, qui regroupe les trente principales capitalisations, et le SPI, qui embrasse le marché élargi, terminent l'année sur une meilleure note que le SMI.

Le SMI aura perdu environ 7% à 8230 points cette année. Corrigé des dividendes, le recul est de 3%. En 2015, l'indice avait perdu un petit 2%. En 2014 il avait gagné près de 13% et en 2013 20%.

La fourchette de variation annuelle est de quelque 1300 points, moins grande qu'en 2015. Le SMI a inscrit un plus bas de l'année à 7425 points en février, 16% de moins que son niveau de clôture de fin 2015. Le plus haut de l'année a été atteint le 5 janvier, deuxième séance de l'année, à 8730 points.

A la traîne des autres marchés

Le SPI a perdu environ 1,5% sur un an, après un gain de 13% en 2015. Le SLI a cédé environ 3% à 1300 points environ. La comparaison annuelle n'est pas en faveur de la Bourse suisse, qui a notamment été freinée par le franc fort. Aux Etats-Unis, le Dow Jones a gagné près de 14% et le Nasdaq 8%. En Allemagne, le Dax a terminé l'année sur un gain de près de 7%. Le FTSE londonien a lui gagné environ 14%.

Sur le plan politique, l'année a été marquée par le vote britannique en faveur du Brexit et par l'élection de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis.

Les craintes à propos de l'imprévisibilité de la politique de la Russie et la purge réalisée en Turquie après la tentative de coup d'État sont d'autres éléments importants. Tout comme la guerre en Syrie et le conflit autour des réfugiés en Europe.

Sur le plan économique, la politique accommodante des principales banques centrales est à mettre en exergue. Aux Etats-Unis, la Réserve fédérale (Fed) a terminé l'année en relevant son taux directeur de 25 points de base. Malgré une certaine amélioration de la situation économique en zone euro, la Banque centrale européenne (BCE) a maintenu le cap de sa politique monétaire.

Actelion au top

Sur le marché suisse, les gagnants et perdants des trente valeurs vedettes s'équilibrent à peu près. Avec un gain de près de 60%, Actelion a crevé l'écran. Le titre a été dopé par les rumeurs de rachat. Actuellement, le laboratoire bâlois est en discussions exclusives avec Johnson & Johnson et une éventuelle transaction est attendue dans un bref délai.

Les valeurs ayant gagné plus de 10% cette année sont le groupe zougois de spécialités chimiques Sika ( 36%), le géant électrotechnique zurichois ABB ( 25%) et le spécialiste st-gallois des techniques sanitaires Geberit ( 20%). L'assureur Zurich et le numéro un mondial de l'inspection et de la certification SGS ont avancé chacun de 8% environ.

Le recul de 16% de Roche et de 15% de Novartis explique pourquoi le SMI est resté à la traîne par rapport aux autres indices internationaux. Les deux valeurs de la pharma ont souffert des craintes liées à une éventuelle élection d'Hillary Clinton à la présidence des Etats-Unis, car cela aurait signifié une réglementation plus stricte des prix des médicaments. Le soulagement après l'élection de Donald Trump n'a été que modéré.

Dans le camp des perdants, quatre titres ont baissé de plus de 10%. Il s'agit du groupe de santé bernois Galenica (-27%) qui sera séparée en deux sociétés cotées début 2017, et des bancaires Credit Suisse (-30%) et UBS (-19%). Les bancaires ont notamment souffert de l'environnement de marché, de la réglementation et des risques liés aux affaires juridiques. Le groupe zurichois de boulangerie industrielle Aryzta a cédé 13%, Swatch Group et Swisscom juste moins de 10%. (ats/nxp)