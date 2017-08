Le CV anonyme ne fait pas recette en Suisse

Pour contrer la discrimination à l'embauche, plusieurs pays, comme les Etats-Unis, ont recours à des candidatures anonymes. En Suisse, cette pratique n'est pas encore entrée dans les moeurs.

La Commission fédérale contre le racisme (CFR) préconise pourtant cette manière de faire pour lutter contre les inégalités de traitement lors des procédures de recrutement. Mais ce qui est devenu la norme dans d'autres régions du monde ne l'est pas sur sol helvétique.

Bilan bien maigre

Swisscom offre par exemple, depuis le printemps 2015, la possibilité d'envoyer un curriculum vitae (CV) anonyme. «En tant qu'employeur moderne, nous voulions rendre cette alternative possible», explique à l'ats Sabrina Hubacher, porte-parole du géant bleu. Mais deux ans plus tard, le bilan apparaît bien maigre. «Nous n'avons reçu aucune postulation de ce type», poursuit Sabrina Hubacher.

La porte-parole précise que Swisscom recrute ses futurs employés sans tenir compte de l'âge, du sexe et de l'origine. L'entreprise sensibilise aussi ses salariés actifs dans le recrutement et ses cadres, via des formations, aux préjugés souvent inconscients et à la manière de les contourner.

En phase expérimentale

L'assureur Axa a introduit, il y a dix ans, les candidatures anonymes en France. Auprès d'Axa Suisse, cette idée a toutefois été écartée. Nous n'y voyons aucun avantage, souligne Christina Ratmoko, porte-parole d'Axa Suisse.

A Zurich, diverses entreprises et bureaux ont tenté l'expérience du CV anonyme pour recruter des apprentis au cours des années 2000. Migros Genève s'y est aussi mis. Mais malgré des résultats positifs, ces tentatives sont restées au stade d'expérimentation.

L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a analysé les résultats d'expériences menées en Suède, au Pays-Bas et en Allemagne. Elle est parvenue à la conclusion que les candidatures anonymes augmentaient les chances d'obtenir un entretien d'embauche pour les minorités ethniques. Mais les obstacles liés au reste de la procédure de recrutement demeurent.

Manque de confiance

La Commission fédérale contre le racisme souligne que ses 26 centres de conseil enregistrent, chaque année, des cas de discrimination. La plupart de ces problèmes se produisent sur le lieu de travail. Et une partie touche à la discrimination à l'embauche.

Les CV anonymes sont un moyen de promouvoir un traitement non discriminatoire dans les procédures de recrutement, explique Alma Wiecken, juriste auprès de la Commission. Mais selon elle, en plus de cette manière de faire, d'autres mesures internes de sensibilisation doivent être mises sur pied.

Pour Alma Wiecken, l'échec des candidatures anonymes en Suisse est lié au manque de confiance des employeurs, car l'expérience en la matière est encore insuffisante. Et la juriste ne pense pas que la situation va changer tant que cette manière de faire ne reste qu'une option.

«ll devrait y avoir la possibilité pour toutes les personnes qui postulent auprès d'une entreprise de faire acte de candidature anonyme», déclare-t-elle. Autrement, le choix d'une candidature anonyme pourrait à nouveau mener à de la discrimination. (ats/nxp)