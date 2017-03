La viande brésilienne très présente en Suisse

Un énorme scandale de commercialisation de viande avariée a éclaté la semaine dernière au Brésil. Cette affaire suscite des inquiétudes sur toute la planète, car la patrie de Pelé s’avère être le premier fournisseur mondial de bœuf et de poulet. Quatre entreprises de ce pays se trouvent désormais sous le coup d’une interdiction d’exporter des produits carnés, livrés dans quelque 150 pays auparavant. Dont la Suisse pour trois de ces sociétés. Cette situation concerne donc aussi les distributeurs et les consommateurs helvétiques.

L’an dernier, 7% de la viande de bœuf importée en Suisse provenait de l’ex-colonie portugaise et 40% de la volaille. En tout, plus d’un cinquième des produits carnés importés en Suisse l’an dernier et destinés à l’alimentation de l’homme provenaient du Brésil. Ces chiffres proviennent de Pro Viande. Cette coopérative constitue l’organe interprofessionnel de la filière viande en Suisse Ses membres sont des organisations œuvrant tout au long de la chaîne de création de valeur à partir de la viande.

Selon les autorités helvétiques, il demeure très improbable que des consommateurs suisses aient mangé de la viande brésilienne contaminée. Les principaux détaillants du pays démontrent néanmoins leur prudence. «Migros a elle-même mandaté un laboratoire indépendant pour effectuer des contrôles sporadiques mis en œuvre en fonction des risques. Jusqu’à maintenant aucun défaut de qualité n’a pu être constaté sur des produits carnés en provenance du Brésil. De ce fait, nous estimons extrêmement faible la probabilité que Migros soit concerné par ce problème», indique Monika Weibel, porte-parole de la Fédération des coopératives Migros.

Le deuxième détaillant du pays a aussi pris ses précautions promptement. «Nous avons en effet contacté tout de suite nos fournisseurs afin d’effectuer les vérifications nécessaires. Il en ressort que Coop n’est pas concernée sur la base des connaissances actuelles», indique Ramon Gander, porte-parole de Coop. Le distributeur bâlois précise en outre qu’il n’importe que de très faibles quantités de viande de poulet en provenance du Brésil. Cette marchandise est intégrée dans l’élaboration de produits vendue sous la marque Prix-Garantie, vouée à des articles bon marché.

Rappelons que la Fédération des coopératives Migros et le groupe Coop contrôlent environ 80% du commerce de détail alimentaire en Suisse. (TDG)