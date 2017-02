La réparation du Boeing de Swiss coûtera cher

La réparation du Boeing 777 de Swiss à Iqaluit (Canada) se poursuit. Un nouveau réacteur, d'un montant de 24 millions de dollars, a été envoyé samedi au Canada par un Antonov ­An-124.

L'avion avait dû effectuer un atterrissage d'urgence mercredi 1er février dans le nord du Canada après l'arrêt automatique du réacteur gauche. L'équipage avait pu poser l'avion sans problème avec un seul réacteur.

Sur place, trois mécaniciens de Swiss et des experts de General Electrics sont occupés depuis dimanche à monter le nouveau réacteur de 8,3 tonnes sur l'appareil, raconte le Tages-Anzeiger dans son édition du 7 février 2017.

A shot of the shelter Built around the #GE90 @flyswiss #B777 #HBJND #LX40 #YFBSpotters #IqaluitAirport #Nunavut FEB.5.2017 It is heated pic.twitter.com/fx847o8YMN