La plus grande mine de cuivre en grève

Les travailleurs d'Escondida au Chili, la plus grosse mine de cuivre au monde, propriété de l'anglo-australien BHP Billiton, entament jeudi une grève «dure» pour demander des hausses de salaires, un conflit qui inquiète les marchés.

Le lancement de la grève, approuvée par «99,9%» des quelque 2.500 salariés du site après l'échec de la médiation de la Direction du travail, est prévu à 08h00 (11h00 GMT). Auparavant, des semaines de négociations avec l'actionnaire principal n'ont rien donné, a déclaré à l'AFP Carlos Allendes, porte-parole du Syndicat des travailleurs d'Escondida.

Cette mine, située dans le nord du Chili, produit environ 927.000 tonnes de métal rouge par an, soit 5% de l'offre mondiale. «L'entreprise maintient une position inflexible. Ca va être (un conflit) dur. Nous sommes disposés à résister le temps qui sera nécessaire», a prévenu Carlos Allendes. Dès mercredi, les employés ont commencé à arrêter certaines des machines de l'énorme complexe minier et à abandonner leurs postes de travail.

12 heures par jour, 7 jours consécutifs

Les mineurs, qui travaillent douze heures quotidiennes pendant 7 jours consécutifs puis se reposent une semaine, ont mis en place un campement provisoire à l'extérieur de la mine le temps de leur grève illimitée et ont constitué un fonds de soutien de 250 millions de pesos (près de 390'000 dollars).

BHP Billiton, le principal actionnaire de la mine, a de son côté annoncé la suspension de la production pour au moins les 15 premiers jours du mouvement, qui pourrait bien durer plus longtemps que celui de 2006 (25 jours), suivi par d'autres grèves plus courtes ces dernières années. Le groupe a également demandé à ses travailleurs d'éviter les actes de «violence».

L'entreprise refuse de céder aux exigences des employés, qui réclament notamment une hausse de 7% des salaires et un bonus de 25 millions de pesos (près de 39'000 dollars) chacun, contre huit millions proposés par la direction, sans augmentation de salaires. «La mine d'Escondida a les travailleurs les mieux payés du Chili, avec des salaires moyens de 150'000 dollars par an», a expliqué à l'AFP Gustavo Lagos, professeur spécialiste du secteur minier à l'Université catholique.

Vers une hausse des prix du cuivre ?

Mais elle a souffert ces derniers mois de la chute des cours du cuivre sur les marchés internationaux, en raison d'une moindre demande de la Chine, ce qui a poussé BHP Billiton à licencier une centaine d'employés début 2016 et à réduire les bonus et autres avantages des salariés.

Le sort de ce site de production stratégique inquiète les marchés, qui craignent une hausse des prix du cuivre, d'autant que la situation semble également instable dans la deuxième plus grande mine du monde, celle de Grasberg, en Indonésie, opéré par l'américain Freeport-McMoRan, après l'adoption de nouvelles réglementations minières dans ce pays, soulignent les analystes.

«Selon nous, une grève à Escondida serait importante, non seulement à cause de l'effet qu'elle aurait directement sur la production et l'équilibre du marché, mais également à cause du poids symbolique qu'elle aurait, alors que les négociations de cette année pourraient affecter 2,5 millions de tonnes des extractions minières (de cuivre, NDLR) à travers le monde, soit 12% de la production mondiale», souligne Dane Davis, de Barclays, dans une note. Le marché du cuivre subit aussi un effet Trump

Mais d'autres observateurs restaient plus prudents. «Il est important de noter que les grèves de 2011 et de 2006 n'ont duré que deux et quatre semaines, respectivement. Par ailleurs, les réserves de cuivre sont à des niveaux importants, ce qui pourrait limiter l'effet des grèves sur le prix du cuivre», ont écrit les analystes de Natixis.

Le cours du cuivre a fortement augmenté en fin d'année, profitant de l'élection de Donald Trump et de la perspective d'investissements dans les infrastructures pour gagner 30% en moins d'un mois, à 6.045,50 dollars la tonne fin novembre. Les risques de perturbation de l'offre maintiennent désormais les prix autour de ces plus hauts en un an et demi.

Avant cela, le prix du métal rouge avait graduellement reculé depuis leur plus haut historique en février 2011 à 10'190 dollars la tonne, pour atteindre leur plus bas niveau depuis 2009 en janvier 2016 à 4318 dollars la tonne. (AFP/nxp)