La montre connectée peine à convaincre

Présentée il y a quelques années comme le futur bouleversement de la branche, la montre connectée peine, dans sa forme actuelle, à convaincre certains horlogers rencontrés à Baselworld. Ceux-ci ne négligent pas pour autant le phénomène et cherchent à mettre en valeur une forme de connectivité.

La montre connectée est l'un des thèmes de Baselworld cette année encore. Le géant sud-coréen de l'électronique Samsung est notamment présent pour la première fois au salon bâlois dans son propre stand, pour présenter la Gear S3.

Pour le président de la Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH) Jean-Daniel Pasche, il est impossible d'occulter la montre connectée, mais il faut toutefois être réaliste et se garder d'en faire trop. «La branche est restée sereine face au phénomène», estime-t-il.

Observation

Les entreprises horlogères observent attentivement la situation, à l'instar de la marque jurassienne Maurice Lacroix, qui reste prudente en matière de montres connectées. «Nous n'avons pas les moyens de développer les technologies nous-mêmes», explique son directeur Stéphane Waser. «Nous attendons que d'autres les développent pour peut-être les acheter un jour».

Certains se sont déjà engouffrés dans la brèche, comme Victorinox, Movado, Mondaine ou Tag Heuer. La marque chaux-de-fonnière a notamment présenté peu avant Baselworld sa nouvelle Connected Modular 45, développée en collaboration avec ses partenaires américains Intel et Google.

Pour Jean-Claude Biver, responsable du pôle horloger du groupe LVMH, l'intérêt pour la «montre intelligente» dépend du positionnement de chaque marque. «Ce n'est certainement pas un marché porteur pour Zenith ou Hublot. Avec Tag Heuer, nous sommes dans une gamme de prix et nous avons une clientèle qui peut être attirée par cet objet».

Selon lui, il s'agit à la fois d'une stratégie défensive et offensive. «Cet objet pourrait concurrencer notre marque et le meilleur moyen d'annihiler cette concurrence est d'également l'offrir».

Pas de «mini-téléphone»

De son côté, Swatch Group a annoncé dernièrement travailler avec le Centre suisse d'électronique et de microtechnique de Neuchâtel (CSEM) pour l'élaboration d'un environnement «Swiss made». Pour Marc Hayek, il est important de maintenir une activité de recherche et développement dans ce domaine.

Celui qui chapeaute les marques de haute horlogerie Blancpain, Breguet et Jaquet Droz ne voit toutefois pas un grand avenir à la montre connectée dans sa forme actuelle, à l'instar de l'Apple Watch. «C'est pour l'instant un succès moyen. L'industrie doit faire quelque chose, mais pas un 'mini-téléphone portable', avec ses problèmes de consommation d'énergie ou de lisibilité».

Selon lui, le futur passe par une meilleure durée de vie et l'utilisation de la connectivité pour des utilisations ciblées, comme les paiements. Un avis partagé par le patron de Tissot François Thiébaud, qui voit dans la montre connectée un produit additionnel, notamment utile pour des suivis médicaux ou sportifs.

Ce dernier relève en outre que souvent, les détaillants mettent les pieds au mur, car ils n'ont pas le savoir-faire pour vendre ce genre de produits. Un constat que la marque locloise a fait avec sa montre T-Touch.

Privilégier l'émotion

Certina, également membre de Swatch Group, préfère pour sa part privilégier l'émotion et non le gadget électronique. «Nous nous concentrons sur les montres mécaniques et à quartz. Nous laissons les gadgets électroniques aux autres», explique son directeur Adrian Bosshard.

«Avec tout ce rationnel, on est en train de perdre le plaisir et l'émotion de l'objet», déplore de son côté Eric Loth, patron et fondateur de la marque horlogère indépendante Graham, basée à La Chaux-de-Fonds (NE). Ce dernier avoue ne pas avoir encore trouvé ce qui rendrait la montre connectée utile ou agréable.

Pourtant, cet objet est une évidence et il s'agit de rester en veille technologique permanente, concède-t-il. «Le seul point est de savoir s'il est nécessaire d'avoir une montre qui a les mêmes fonctions que votre portable, que vous avez toujours avec vous. On n'a pas encore vraiment trouvé pourquoi on devrait se mettre un prolongement du téléphone au poignet», conclut-il. (ats/nxp)