La folie du Black Friday gagne désormais la Suisse

L’e-commerce a dopé l’événement

Les journées de grandes promotions et autres ventes flash concentrées dans le temps, qui connaissent un véritable boom aujourd’hui, le doivent sans doute au formidable développement des achats sur Internet. Le Black Friday a été popularisé dans le monde par des marques telles qu’Apple, Amazon et d’autres géants des ventes en ligne. Les cyberconsommateurs découvrent régulièrement dans leur boîte mail ou sur les réseaux sociaux de telles actions à prix cassés. Le 28 novembre, ils auront d’ailleurs droit au Cyber Monday.



Ces dernières années, le e-commerce a explosé à la faveur des multiples plateformes d’accès, fixes et mobiles. Selon une récente enquête de Comparis, 96% des Suisses passent commande sur Internet au moins une fois par année. Plus de 43% des 30-39 ans passent commande en ligne plus de douze fois par an. En 2015, selon l’Association suisse de vente à distance, les commerçants en ligne ont réalisés 7,2 milliards de francs de chiffre d’affaires, soit une augmentation de 7,5% par rapport à 2014. Les branches de l’électronique domestique et de l’habillement, chaussures et accessoires arrivent en tête des achats sur le Web.



La difficulté pour les marques qui disposent de magasins physiques est d’affiner la stratégie de ventes en parallèle sur leurs sites Internet. Pour les enseignes suisses, il s’agit aussi d’inciter les acheteurs en ligne à freiner leur tourisme d’achat. Selon l’E-commerce Report Suisse, la part de marché des fournisseurs étrangers de e-commerce dans notre pays est passée en 2015 à 20%.



Mais il peut y avoir aussi un phénomène de lassitude face à une multiplication des offres tous azimuts, affichées comme promotionnelles. Comme celles de Zalando, qui vous suit à la trace quand vous naviguez sur Internet, ou les actions du site de merchandising de la NHL, pour les fans de hockey nord-américain, qui ces derniers jours bombardait ses clients avec des actions «Early Black Friday Sale». C’est un peu comme les soldes à l’année dans les magasins. La poule aux œufs d’or risque l’indigestion. J.-M. C.