La construction en Suisse fait du surplace

L'activité dans le secteur de la construction a stagné au quatrième trimestre. L'indice de la construction publié par Credit Suisse et la Société suisse des entrepreneurs (SSE) a atteint le même niveau qu'au troisième trimestre, soit 144 points.

Sur un an, l'indicateur a toutefois progressé de 14 points. Et le résultat du quatrième trimestre représente un niveau particulièrement élevé, indiquent mercredi Credit Suisse et la SSE dans un communiqué. En comparaison trimestrielle, le génie civil a poursuivi sa croissance ( 4,9%). Mais le bâtiment s'est affiché en recul de 5,2%.

Hausse non durable

Niveau pronostics, Credit Suisse et la SSE tablent sur des chiffres d'affaires pour l'ensemble de l'année 2016 largement supérieurs à ceux de 2015 mais inférieurs à ceux de 2014. D'ici à la fin de l'année, les ventes devraient s'afficher en légère baisse de 0,2% par rapport au trimestre précédent.

La situation devrait toutefois se redresser en 2017. Et les demandes de permis de construire se situent en légère augmentation. La croissance continue de l'offre excédentaire et la récente hausse des taux à long terme indiquent toutefois que l'essor actuel de la construction n'est pas voué à durer, soulignent Credit Suisse et la SSE. A cela s'ajoutent l'augmentation du nombre de surfaces vacantes et la stagnation voire même de la baisse des loyers. (ats/nxp)