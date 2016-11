La boisson préférée des Britanniques est en péril

L’annonce, mardi dernier, des résultats de l’indien Tata Global Beverages était suivie de près à Londres. Le conglomérat indien est en effet le propriétaire de Tetley, ancien numéro 1 du thé au Royaume-Uni, désormais relégué à la troisième place avec 16% des ventes totales du secteur. Une multinationale étrangère propriétaire d’un des grands noms du thé britannique… Cela n’a rien d’exceptionnel. Typhoo, la cinquième marque du secteur, est également détenue par un conglomérat indien, Apeejay Surrendra.

Quant au leader actuel, PG Tips (23% du marché), la marque appartient au néerlando-britannique Unilever, également propriétaire du numéro un mondial, Lipton (non disponible dans le pays). Le prestige du Royaume-Uni est préservé grâce à Twinings et Yorkshire Tea, les numéros deux et quatre du secteur, respectivement propriétés des groupes Associated British Foods et Bettys & Taylors Of Harrogate.

Boisson favorite des Anglais

Depuis le XVIIIe siècle, le thé a remplacé le gin tonic comme la boisson préférée des Britanniques. De fait, personne n’en boit plus en Europe qu’outre-Manche. Malgré cet indéboulonnable statut, sa consommation se révèle en chute libre.

D’après les chiffres de Mintel, spécialiste du secteur, 76 millions de kilos ont été vendus en 2016 contre 96 millions de kilos cinq ans plus tôt. Selon son analyste Richard Caines, «la compétition d’autres boissons est la principale raison de ce déclin. La consommation de café et d’eau en bouteille a en effet fortement progressé au cours des cinq dernières années. La jeune génération boit beaucoup moins de thé noir que les personnes âgées, ce qui joue un rôle majeur dans la baisse des ventes.»

Cette concurrence a poussé les marques de thé les plus commerciales à se diversifier. Après avoir proposé des tisanes aromatisées à partir de la fin des années 90, elles ont toutes récemment développé des déclinaisons autour du thé vert. Cette évolution leur a permis de toucher un public plus jeune et de limiter la casse. Le thé noir représente néanmoins encore 79% des ventes totales en volume et 61% en valeur.

Un thé 100% British

Peut-être encouragés par la progression des marques qualitatives, caractérisée par l’essor de Twinings, qualifié de thé bourgeois par la presse populaire, des entrepreneurs se sont lancés dans la production de thé… sur le sol britannique. Dès 1999, le domaine de Tregothnan a vu le jour dans les Cornouailles, avant de commencer à vendre sa production en 2005 avec le slogan «Le plus britannique des thés de l’histoire».

Depuis, la Wee Tea Company est apparue dans l’est de l’Ecosse. Des marques haut de gamme, puisque leurs boîtes de thé en sachets et de thé en vrac sont cinq à sept fois plus coûteuses que leurs équivalentes grand public, soit pour le Earl Grey 4,15 livres (5,16 francs) les dix sachets et 75 livres (93 francs) les 500 grammes en vrac. Pour les passionnés, donc! (TDG)