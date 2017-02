La Suisse salue l'élection du directeur de l'OMC

La Suisse salue la nomination du directeur général de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) Roberto Azevedo pour un second mandat. Elle veut continuer l'«engagement commun pour ouvrir les marchés», a estimé sur Twitter le conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann.

