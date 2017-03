La «Route de la soie» stoppe à Genève

L’enjeu commercial est énorme: afin de rapprocher la Chine de l’Europe, de vastes chantiers ferroviaires et routiers sont lancés sous le nom de code «Route de la soie». Pékin entend investir 40 milliards de francs pour construire de nouvelles voies commerciales terrestres. Pour une raison simple: les marchandises seraient plus rapidement acheminées que par bateau. Ces routes intéressent à la fois les industriels européens, et en particulier les fabricants automobiles allemands, et les exportateurs chinois. Des responsables chinois sont réunis à Genève pour vanter les atours de cette route. En décembre, le secrétaire général de la SICO (l’organisme de promotion de la route de la soie), Hong Hong, était déjà venu pour doper ce projet, crucial pour son pays. Reste à savoir par où doit passer cette route. Par le nord, à travers la Russie, la Biélorussie et la Pologne? Par le centre, en traversant le Kazakhstan? Par le sud, via les Etats d’Asie centrale et l’Iran, dont l’économie est en train de s’ouvrir? Rien n’est simple: la société russe Gefco rappelle que la plupart des réseaux ferrés européens ont fait le choix d’un écartement «standard UIC» de 1435 mm, alors que la Russie – et 16 pays limitrophes – a opté, elle, au XIXe siècle, pour la voie large de 1520 mm. De quoi donner du grain à moudre à l’OTIF (Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires). Cette organisation fondée en 1893 regroupe 50 Etats membres, dont la Suisse. Son siège est situé à Berne. Le but de l’OTIF est d’édifier un droit ferroviaire unifié pour rapprocher l’Europe, l’Asie et l’Afrique. Ce qui, on le devine, est très complexe. (TDG)