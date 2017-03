La Chine copie toujours plus les produits suisses

Le chiffre est énorme: plus de 30 millions de fausses montres suisses made in China sont vendues chaque année dans le monde. Soit plus que les vraies montres helvétiques dont les ventes s'élèvent à quelque 25 millions de pièces par année. Ces chiffres, fournis par la Fédération horlogère, sont cités lundi par le journal Le Temps, qui a enquêté sur le marché de la contrefaçon dans l'Empire du Milieu.

Un juteux marché qui est né dans les années 1970, raconte le quotidien, alors que de nombreuses entreprises occidentales ont commencé de délocaliser leur production en Asie, comme à Hong Kong ou Taiwan, puis en Corée du Sud. «Des usines locales ont alors appris à fabriquer et donc à copier leur produits», explique un expert dans le journal.

Le hic, c'est que la qualité de ces contrefaçons ne cesse d'augmenter et certaines montres sont désormais identiques à 90% aux originales. Pour des prix qui n'ont rien à voir avec les tarifs suisses. Si une belle montre suisse se vend entre 4000 et 250'000 francs, une chinoise de bonne qualité vaut elle entre 300 et 3000 francs, explique Le Temps.

Un juteux marché

Mais le marché du faux ne touche pas seulement le secteur de l'horlogerie. Plus de 84% des contrefaçons importées en Suisse proviennent de la Chine. Un secteur en pleine croissance puisque de 250 milliards de dollars en 2007, il valait 461 milliards en 2013. Et les Asiatiques copient tout ou presque: les montres, les produits de beauté, le lait en poudre, des composants automobiles et même des médicaments, un secteur où la qualité est à la hausse également.

Problème pour les entreprises suisses: leurs marques sont les plus copiées de toutes. Que ce soit dans l'horlogerie ou ailleurs. Ainsi Rolex, Hublot, Roche, Novartis, ABB et Victorinox sont très prisées pour leur identité forte, souligne Le Temps.

7700 raids en 2016

Du coup, les firmes suisses tentent de se défendre. Ainsi la Fédération horlogère suisse a mandaté l'entreprise Selective Trademark Union (STU) pour lutter contre la contrefaçon en Chine. Quelque 120 personnes sont chargées de détecter dans tout le pays les fausses montres. L'an dernier, cette firme a organisé plus de 7700 raids pour saisir pour 4 millions de produits, explique le journal qui a décortiqué l'art et la manière de débusquer un faux modèle helvétique.

Un travail de longue haleine qui n'est pas dénué de risques, comme a pu s'en rendre compte ABB: Après avoir fait fermer plusieurs usines, la firme mandatée pour repérer les faux produits portant sa marque a commencé à produire elle-même des contrefaçons.

(nxp)