La Chine bat son record en placements à l’étranger

Les derniers chiffres publiés par le Ministère du commerce chinois, juste avant Noël, laissent apparaître un nouveau record: les investissements directs effectués à l’étranger par des acteurs économiques domiciliés dans l’Empire du Milieu ont augmenté de plus de 50% l’an dernier par rapport à 2015, à 1120 milliards de yuans (environ 155 milliards de francs).

A vrai dire, cette fougue des dirigeants d’entreprises de la patrie de Mao ne surprend guère. Avec une hausse du PIB (produit intérieur brut) de 6,7% au troisième trimestre, la croissance chinoise a été divisée par presque deux en dix ans. Les acteurs économiques de ce pays redoutent en outre une chute persistante de la devise nationale. Toutes ces incitations à l’investissement hors des frontières concernent de près la Suisse. Et même la Suisse romande.

Le «deal» concerne le Valais

Depuis le 3 février, il est en effet connu que le conglomérat ChemChina (China National Chemical Corporation) prévoit d’absorber l’agrochimiste bâlois Syngenta. Portant sur un montant de 43 milliards de dollars, cette transaction constituerait une des plus importantes opérations chinoises du genre à l’étranger. La firme de la Cité rhénane emploie quelque 3000 personnes en Suisse, dont près d’un tiers sur son site de production à Monthey, en Valais.

Les Etats-Unis prêtent eux-mêmes la plus grande attention à ce «deal». Le président du comité judiciaire du Sénat, Chuck Grassley, a ainsi défendu en août l’instauration d’examens coordonnés des grandes fusions dans l’agrochimie. De tels contrôles nécessiteraient à ses yeux l’intervention de plusieurs autorités américaines, afin d’assurer le maintien d’une concurrence suffisante entre tous les acteurs globaux de l’agrochimie. Faute de quoi, de nombreux agriculteurs américains pourraient s’en trouver pénalisés.

Un quart des affaires

En s’exprimant en ce sens, le sénateur républicain se référait avant tout à deux projets: le rapprochement de Dow Chemical et DuPont évidemment, mais aussi, et probablement surtout, celui de Syngenta et ChemChina. La firme helvétique assure il est vrai un quart de son chiffre d’affaires chez l’Oncle Sam. Syngenta s’illustre ainsi comme un des principaux producteurs de pesticides et de semences agricoles sur le marché états-unien. Chuck Grassley a d’ailleurs précisé que les autorités américaines compétentes ne devaient pas contrôler séparément les opérations de fusion/acquisition prévues, mais de façon globale.

Frein à la fuite des capitaux

Cette vigilance américaine et celle de plusieurs gendarmes de la concurrence dans le monde ne semblent donc pas faciliter les affaires de ChemChina et Syngenta.

La fusion des deux entreprises a déjà dû être ajournée à quatre reprises depuis son annonce officielle. Initialement prévue le 23 mai, la finalisation a ensuite été fixée au 18 juillet, au 13 septembre, puis au 8 novembre. En vain! Du coup, le 20 décembre, ChemChina a annoncé le report de son offre d’achat sur l’agrochimiste bâlois au 2 mars 2017.

Et cette année, grand changement! La limitation des investissements chinois à l’étranger ne devrait pas être uniquement le fait de pressions en provenance de l’Occident. Pékin a en effet manifesté l’intention, l’automne dernier, de freiner la fuite des capitaux chinois vers l’étranger. La Banque centrale chinoise aurait évoqué un plafond à 10 milliards de dollars dans les placements à l’étranger, valable jusqu’en septembre. Les restrictions pour les investissements étrangers en Chine devraient en revanche être allégées.

Ces deux derniers éléments se révéleront assurément d’importants sujets à l’ordre du jour du prochain World Economic Forum de Davos (du 17 au 20 janvier). Probablement en présence du président chinois Xi Jinping lui-même.

(TDG)