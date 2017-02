La Bourse suisse retombe dans le rouge

La Bourse suisse s'est accordée un petit moment de répit jeudi, après la poussée enregistrée la veille. L'indice SMI des valeurs vedettes a légèrement ployé sous le poids du mastodonte Nestlé et des grandes banques.

Dans une journée bien fournie en résultats d'entreprises, la performance de la multinationale veveysanne a déçu les investisseurs. Les poids lourds pharmaceutiques Roche et Novartis, en revanche, ont soutenu l'indice-phare de la place zurichoise.

Malgré le recul du Swiss Market Index (SMI), la marque des 8500 points - son niveau du début de l'année - reste à portée de tir. L'ambiance favorable est portée par Wall Street, dont l'indice phare Dow Jones a conquis de nouveaux sommets suite à la publication de données conjoncturelles encourageantes.

Les observateurs commencent à se demander si les actions américaines ne se trouvent pas déjà dans une bulle. Ils s'interrogent aussi sur les déclarations tonitruantes du bouillonnant président Donald Trump. Ils se posent la question de savoir si ses dires vont être suivis de mesures concrètes.

Stabilité pour Richemont

Le SMI a bouclé la séance sur une baisse de 0,22% à 8467,52 points. Le Swiss Leader Index (SLI) a reculé de 0,27% à 1347,42 points et l'indice élargi Swiss Performance Index (SPI) s'est étiolé de 0,21% à 9272,15 points. Sur les 30 principales cotations, 18 ont terminé en baisse, onze en hausse et Richemont à l'équilibre.

Après avoir été relégué aux tréfonds du tableau des valeurs vedettes, Nestlé (-1%), après la publication de chiffres décevants et de perspectives hésitantes, a quelque peu repris du poil de la bête en fin de séance. La multinationale n'a pas comblé les attentes du marché en termes de croissance en 2016 et a douché les pronostics des analystes au niveau de la rentabilité.

Pour faire bonne mesure, les perspectives de la nouvelle direction, sous la houlette de Mark Schneider, sont également décevantes. Elément positif: le dividende sera légèrement augmenté.

Clariant (-0,4%) s'est également bien remis des pertes essuyées en cours de séance, après la publication de résultats à peu près conformes aux attentes. Le dividende sera augmenté de 5 centimes à 0,45 franc par action.

La direction a, par ailleurs, confirmé les prévisions à moyen terme. Les analystes évoquent une performance mitigée. Selon les courtiers, l'action fait les frais de prises de bénéfice, après la poussée qu'a connue le cours depuis novembre.

Banques dans le rouge

UBS (-1,3%) et Credit Suisse (-1,7%) en revanche se sont enfoncés, après des déclarations dans la presse d'un membre de la Réserve fédérale américaine (Fed) réclamant de nouvelles exigences réglementaires pour les établissements systémiques. Les deux géants bancaires helvétiques avaient jusqu'ici plutôt profité - à l'instar de l'ensemble du secteur - des promesses de déréglementation disséminées par le nouveau locataire de la Maison-Blanche.

Julius Baer (-0,4%) a vu sa note rabotée par Berenberg, alors que Citigroup a reconduit sa recommandation d'achat du titre et relevé son objectif de cours.

Parmi les quelques gagnants, la première marche du podium revient à Aryzta ( 1,1%). Ces derniers jours, l'action du boulanger industriel s'était remise de sa dégringolade de janvier, dans le sillage du coup de balai à la direction.

Swatch s'est offert 1,1% et Lonza 0,9%. Les poids lourds pharmaceutiques Novartis et Roche ( 0,5% chacun) ont évité un recul plus marqué de l'ensemble du marché.

Kudelski en fort repli

L'activité a été intense sur le marché élargi, où plusieurs sociétés ont présenté leurs résultats. Kudelski (-7,6%) accuse de lourdes pertes, après avoir désagréablement surpris les investisseurs en annonçant une rentabilité en baisse pour l'exercice en cours. Le fabricant d'implants dentaires Straumann (-2,4%) a également terminé la séance en baisse, malgré une bonne performance, supérieure même aux attentes des analystes. Les courtiers évoquent des prises de bénéfice. Lem (-2,8%), la Banque cantonale vaudoise (-0,9%), Phoenix Mecano (-0,8%) et la Banque cantonale de Saint-Gall (-0,3%) ont fini dans le rouge. Leonteq (-7,1%) semble avoir fait les frais de l'abaissement de l'engagement de Credit Suisse de 7,6% à moins de 3%. (ats/nxp)