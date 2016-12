La BCZ paie une amende de 5,7 millions d'euros

La Banque cantonale de Zurich (BCZ) est parvenue à un accord avec les autorités judiciaires de Cologne pour solder des affaires d'évasion fiscale de clients allemands. L'établissement va payer une amende de 5,7 millions d'euros (6,1 millions de francs).

La décision a force obligatoire pour tous les Länder allemands ainsi que pour l'ensemble des collaborateurs concernés, a indiqué mardi la BCZ, qui pour rappel est le plus grand établissement bancaire cantonal de Suisse.

En attendant les Etats-Unis

La réorientation dès 2009 des activités internationales de banque privée, avec une mise en oeuvre conséquente de la stratégie de l'argent propre, était une condition préalable importante pour un règlement à l'amiable avec les autorités allemandes, explique la BCZ dans son communiqué.

La BCZ n'a en revanche toujours pas réglé son dossier fiscal aux Etats-Unis. Elle figurait parmi les treize banques classées en catégorie 1, dans le cadre de l'accord signé en août 2013 entre Berne et Washington pour régler le conflit.

En début d'année, Julius Baer est sortie de la liste. La banque privée zurichoise a payé pour cela une amende de 547,25 millions de dollars (559 millions de francs).

Deux dossiers distincts

«Il s'agit de deux dossiers complètement différents», a précisé Patrick Friedli, porte-parole de la BCZ. Et ce dernier d'ajouter qu'en l'état il n'est pas possible de dire quand un accord tombera avec les autorités américaines.

La BCZ n'est pas la première banque à passer à la caisse pour solder son passé outre-Rhin, dans le cadre du conflit fiscal entre la Suisse et l'Allemagne. En 2011, Credit Suisse et Julius Baer s'étaient acquittés d'amendes respectives de 150 millions d'euros et de 50 millions d'euros.

En été 2014, UBS avait déboursé 300 millions d'euros pour régler des soupçons d'aide à la soustraction fiscale. Plus récemment, la Banque cantonale de Bâle a dû lâcher près de 39 millions d'euros en mai 2015 et la banque privée zurichoise Coutts, anciennement propriété de Royal Bank of Scotland, payer 23,82 millions il y a un an.

La Banque cantonale des Grisons a pour sa part constitué une provision en vue de payer une amende en Allemagne. Mais aucun montant n'a été communiqué en février dernier, à l'occasion de la publication de ses comptes 2015.

(ats/nxp)