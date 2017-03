L’insécurité sur Internet stimule l’innovation des compagnies d’assurances

En Suisse, les consommateurs font de plus en plus leurs emplettes sur le Web. L’an dernier, 9% des personnes sondées par l’Université de Saint-Gall procédaient à des achats sur le Web une à deux fois par semaine. Soit près de 50% de plus qu’un an auparavant.

Au cours de la même période, les recettes en ligne des détaillants helvétiques ont atteint 11,14 milliards de francs, selon les estimations de l’Office fédéral de la statistique, soit une progression de plus de 48% par rapport au score réussi un an plus tôt.

Dans ce contexte, le volume d’escroqueries liées à la consommation sur la Toile gonfle à un rythme fou (voir infographie). Les risques d’arnaques s’avèrent principalement liés aux petites annonces, selon la police vaudoise. Des gredins trouveraient ainsi leurs victimes notamment parmi les usagers de plates-formes comme Anibis, Facebook, AirBnB, Skype, Western Union ou Paypal.

Dans ce contexte, Groupe Mutuel a agi en pionnier. En février 2013, l’assureur a lancé une première forme de protection juridique pour la consommation sur le Net en Suisse. «La Toile de tous les dangers», prévenait le groupe valaisan.

Palette de risques élargie

Un autre assureur, AXA, lui a très vite emboîté le pas en lançant l’année suivante le produit AXA-ARAG. «Au cours des trois dernières années, la demande de ce type de polices d’assurances a doublé.

Des factures plus élevées que prévu, des marchandises défectueuses, le non-respect des conditions de livraison. Telles sont les principales raisons pour lesquelles les nouveaux clients nous contactent», indique Jürg Schneider, spécialiste d’AXA-ARAG. Vu l’essor de la demande, l’assureur zurichois élargit aujourd’hui son offre avec une cyberassurance indépendante: «Elle couvre un large spectre de risques en ligne, comme la violation des droits d’auteur par téléchargement, l’utilisation abusive de cartes de crédit ou des litiges portant sur des achats en ligne.»

Différences de prix

Les couvertures des assurances s’étendent donc désormais bien au-delà des mésaventures, parfois fort coûteuses, que l’on endure lors de shoppings en ligne. «Notre nouvelle cyberassurance couvre aussi les atteintes à la personnalité telles que le mobbing ou autres formes de harcèlement, voire l’usurpation d’identité. Si quelqu’un diffuse des commentaires diffamatoires sur Facebook ou Twitter, l’un de nos avocats interviendra en outre immédiatement afin que les contenus litigieux soient supprimés dans les meilleurs délais et qu’une procédure soit engagée», indique Jürg Schneider.

Les conditions générales et les prix varient entre ces deux groupes précurseurs. La cyberassurance de Groupe Mutuel, «Legis Digita», coûte 6 francs par mois et le contrat court pendant au moins cinq ans. Le coût des prestations accordées au cours de cette période n’excède pas 10 000 francs. Cette police d’assurance ne nécessite pas d’être affilié à d’autres produits proposés par Groupe Mutuel.

Pour sa part, AXA-ARAG vend sa cyberassurance indépendante pour 59 francs par an, tarif individuel. Le tarif familial requiert 10 francs de plus chaque année. Les assureurs accordent souvent des rabais, lorsque ces produits sont couplés à d’autres protections juridiques.

Brèche ouverte

Depuis l’émergence des premières assurances liées aux risques digitaux, la Fédération romande des consommateurs (FRC) fait le constat suivant quant à ce type de produits: «Legis Digita et AXAARAG ont le mérite d’ouvrir une brèche dans un secteur malheureusement appelé à se développer. Reste qu’en l’état, plus qu’une sécurité réelle, c’est plutôt un sentiment de sécurité que ces produits apportent.»

Les entreprises sont aussi exposées à ces risques. Selon une étude effectuée l’an dernier par le consultant KPMG auprès de 60 sociétés en Suisse, plus de la moitié d’entre elles admettent avoir été victimes d’une forme de piratage informatique, au moins une fois au cours des douze mois précédant l’enquête.

Dans plus d’un tiers des cas, des pertes financières directes ont été subies. Le passage quasi général au numérique faciliterait la tâche des cybercriminels. (TDG)