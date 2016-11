L’hôtel Elite de Villars bientôt vendu aux enchères

Le Bristol rouvre en mars

Apparthôtel quatre étoiles à Villars, le Bristol a fait l’objet d’une mesure de fermeture administrative en janvier 2013. La raison, ou plutôt les raisons? Dysfonctionnements dans la gestion, manquements, non-paiement de taxes de séjour de la part de l’ancienne société exploitante. L’établissement a été racheté aux enchères en avril. Acquéreur de la partie réception, restaurant, cuisine et salles de conférences, BGIT Sàrl à Genève transforme actuellement ces locaux dans le but de créer une école hôtelière sous le label Geneva Business School SA. Cette entité possède dix campus dans le monde et forme des étudiants en management hôtelier. Un directeur vient d’être engagé.



«Nous avons programmé le début de la première formation au 1er mars, avec 15 élèves. Ils seront 50 à terme pour un cursus de trois ans et demi», annonce Brahim Gacem, gérant de BGIT et administrateur de la Geneva Business School. Lorsque l’école hôtelière «tournera» à plein, ce sont 15 employés qui officieront au service du Bristol, enfin rénové et surtout ressuscité.