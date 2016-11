L'été pluvieux trouble les ventes de bière

Le printemps et le début d'été pluvieux ont troublé les ventes de bière en Suisse. Durant l'année brassicole 2015/16 écoulée (close fin septembre), la consommation a baissé de 0,6% à 4,62 millions d'hectolitres.

«La raison principale de cette diminution a été un printemps 2016 froid et humide», a indiqué mardi l'Association suisse des brasseries devant les médias réunis à Zurich. De plus, les mois de juillet et d'août ont été moins chauds que l'année précédente.

La consommation de bière est fortement tributaire des conditions météorologiques. La baisse des ventes était donc prévisible, écrit l'association.

Autant la production des brasseries suisses que l'importation de bières étrangères étaient en léger recul. Les ventes ont baissé de 0,7% à 3,44 millions d'hectolitres pour les brasseries helvétiques. Les importations ont également subi un recul de 0,3% à 1,19 million d'hectolitres. Ce marché représente près de 26% en part de marché, contre 74,3% pour les bières suisses. (ats/nxp)