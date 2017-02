L'emploi a crû de 0,3% au 4e trimestre

L'emploi a reculé de 1,3% dans le secteur secondaire (-14'000 places), mais a augmenté de 0,8% dans le tertiaire ( 29'000), selon le baromètre de l'emploi de l'Office fédéral de la statistique (OFS) publié ce lundi.

Dans le détail, l'emploi a reculé de 1,5% dans l'industrie manufacturière (-11'000 places) et de 1,1% dans la construction (-4000 places). Le secteur tertiaire, en croissance, présente une évolution différenciée selon les domaines.

Progression dans la santé et l'enseignement

L'emploi a continué de progresser dans la santé ( 17'000, 2,4%), mais moins fortement qu'au cours des huit trimestres précédents. L'enseignement a également progressé ( 8000, 2,4%). L'emploi a en revanche fléchi dans l'hébergement et la restauration (-5000, -2%).

La situation est aussi contrastée selon les régions. L'emploi affiche une hausse comprise entre 0,4% et 2,4% dans la région lémanique (Genève, Vaud et Valais), en Suisse orientale, en Suisse centrale et au Tessin.

Le volume de l'emploi est resté stable dans l'Espace Mittelland, région qui comprend les cantons de Berne, Fribourg, Jura, Neuchâtel et Soleure. Il a par contre diminué dans la Suisse du Nord-Ouest (-1,1%) et dans la région de Zurich (-0,3%).

Davantage de places vacantes

En équivalents plein temps, le volume d'emploi en Suisse se chiffrait au total à 3,843 millions, en hausse de 0,1% par rapport au 4e trimestre 2015.

L'économie dans son ensemble offrait 3800 places vacantes de plus qu'un an auparavant ( 7,8%). La hausse touche aussi bien le secteur secondaire ( 9,8%) que le tertiaire ( 7,3%). Le taux de places vacantes atteint 1,1%.

Les chiffres désaisonnalisés indiquent une légère progression de l'emploi total ( 0,2%) par rapport au trimestre précédent. Ils sont restés inchangés dans le secteur secondaire mais ont augmenté de 0,3% dans le tertiaire.

Prévisions stables

Les prévisions s'avèrent également stables. Au 4e trimestre, les entreprises qui prévoyaient de maintenir leurs effectifs au trimestre suivant représentaient 66,2% de l'emploi total, contre 70,4% un an plus tôt.

Celles qui prévoyaient d'augmenter leurs effectifs représentaient 8,5% des emplois (8,7%) et celles qui envisageaient de les baisser 4,7% (5,3%). Les entreprises qui ne se sont pas exprimées représentaient 20,6% des emplois (15,6%). L'indicateur des prévisions d'évolution de l'emploi, calculé sur la base de ces données, a légèrement progressé, de 0,4% à 1,02.

Moins de difficultés à recruter

Dans l'industrie, les prévisions ne se sont assombries que dans la fabrication de produits électroniques et l'horlogerie. Dans le tertiaire, elles se sont le plus détériorées dans les activités de services et de soutien aux entreprises ainsi que dans l'enseignement.

Les entreprises ont par ailleurs éprouvé moins de difficultés à recruter du personnel qualifié. L'indicateur correspondant a de nouveau diminué en rythme annuel, de 0,1 point à 29,4%.

(ats/nxp)