L’arc lémanique génère 100 milliards par an

Il faut parfois prendre de la hauteur. C’est ce que propose le Portrait de la Métropole lémanique publié vendredi par les offices de la statistique des cantons de Genève et Vaud. Ce vade-mecum mêle tous les chiffres décrivant le paysage socio-économique d’un territoire s’étendant de Chancy à Château-d’Œx.

Vu de haut, certains indicateurs changent d’aspect. C’est le cas de l’activité économique de la région, qui se révèle avoir explosé de près d’un quart (+23%) en l’espace de dix ans. Soit davantage que les 20% affichés par le reste du pays entre 2005 et 2015. Cette Métropole lémanique représente au final un produit intérieur brut de 100 milliards par an, ce qui représente environ 15% des 624 milliards d’activité générés chaque année par le pays. A titre de comparaison, cela correspond à près de la moitié du PIB de la région française Auvergne-Rhône-Alpes.

Apparemment logique. Cette bande côtière et son arrière-pays comptent 1,2 million d’habitants soit… 15% de la population nationale. En revanche, sa contribution aux recettes fiscales – au pot commun des cantons ou impôt fédéral direct – atteint 21%.

Les rives du Léman ne riment pas avec banques. Les 9 milliards d’activité annuelle du secteur financier restent légèrement inférieurs au poids du secteur industriel – dont l’horlogerie. Et bien en deçà des 17 milliards de francs générés par le commerce.

Au niveau des exportations, le différentiel avec le reste du pays est plus net: depuis 2005, la région a vu ses ventes à l’étranger – en premier lieu de l’horlogerie et de la chimie – augmenter de 6% par an. Soit le double du rythme tenu par la Suisse. Au niveau du chômage, un différentiel existe également. Il apparaît cependant beaucoup moins flatteur.

(TDG)