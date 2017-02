L’administration Trump tracasse Stadler Rail

Mauvaise nouvelle pour le fabricant thurgovien de matériel ferroviaire Stadler Rail. L’administration de Donald Trump remet en cause un énorme contrat remporté par la firme helvétique l’été dernier.

Le Département américain des transports (DOT) aurait en effet bloqué la semaine dernière une subvention de 647 millions de dollars, destinée à financer ce contrat, selon l’hebdomadaire argovien Schweiz am Sonntag. Un engagement de fonds fédéraux du DOT était attendu pour le début du mois prochain.

L’opération aurait toutefois pris du retard après l’entrée en fonction du 45e président des Etats-Unis. Il est vrai que la fin du deuxième mandat de Barack Obama à la Maison-Blanche et le début du premier de Donald Trump ont imposé de nouvelles nominations à la tête du DOT. Toutes les activités liées au contrat se poursuivent néanmoins, indique heureusement Stadler Rail.

Pourvu que cet optimisme s’avère fondé, car les enjeux du contrat du 16 août 2016 sont immenses. Il porte sur une valeur globale de 551 millions de dollars (536,7 millions de francs au moment de la signature). Le «deal» prévoit que le fabricant suisse de matériel ferroviaire équipera l’exploitant californien Caltrain, dans la Silicon Valley.

Ce contrat intègre à la fois la conception et la fabrication de seize compositions électriques KISS, à deux étages. Sans oublier une option des plus prometteuses pour 96 wagons supplémentaires, d’une valeur totale de 385 millions de dollars. Et c’est la première commande pour ce type de modèle léger que l’entreprise suisse a obtenue chez l’Oncle Sam.

Si, en dépit de quelque retard, ledit contrat est maintenu, les nouveaux trains relieront San Francisco à San Jose, dans la Silicon Valley. En plus de sa rapidité (vitesse de pointe de 177 km/h), la flotte en aluminium remplacera les lourdes locomotives diesels actuelles, en acier. Ce changement de matériel contribuera donc à une forte réduction d’émissions polluantes.

La livraison de la première composition était à l’origine prévue en août 2019 et la mise en service l’année suivante. «Avec ce contrat, nous espérons renforcer encore notre réputation en tant qu’innovateurs aux Etats-Unis», se félicitait le patron de Stadler Rail, Peter Spuhler, l’été dernier.

Sa société a déjà remporté sept grosses commandes outre-Atlantique depuis 2002. (TDG)