«L’accès aux technologies réduira nos craintes»

Comment vivrons-nous dans dix ou vingt ans? Devrons-nous jouer des coudes avec toutes sortes d’appareils et de robots qui entreront en concurrence avec nous? Pour le futurologue belge Rudy de Waele, les développements technologiques vont s’accélérer.

Mais cet expert, qui s’exprimera prochainement à Genève (lire ci-contre), est persuadé que, pour conjurer les peurs souvent démesurées qui leur sont associées, «les connaissances liées à ces technologies doivent être élargies au sein de la population. Il faut les diffuser largement. Face à elles, des différences importantes existent entre les générations.»

Pour le futurologue, les personnes plus âgées craignent par exemple que ces technologies fassent irruption dans leur vie privée à travers la commercialisation des données. Les jeunes sont plus perméables. Biberonnés aux smartphones et aux jeux vidéo, ils ont généralement une attitude décomplexée face au digital. Une société numérique à deux vitesses est-elle en train d’apparaître?

Génération smartphone

Les premiers smartphones sont apparus il y a dix ans. Le futurologue jette un coup d’œil dans le rétroviseur: «Durant cette dernière décennie, les gens se sont approprié les smartphones. Ils ont chaque année utilisé davantage d’applications destinées à faciliter leur vie quotidienne.» Aujourd’hui, Rudy de Waele cite, comme exemple d’innovation qui lui semble promise à un succès, un nouvel appareil commercialisé par Amazon.

Trois millions de personnes peuvent déjà compter sur les services d’Alexa, un assistant vocal développé par le géant californien qui peut fournir des informations utiles (météo, état du trafic…), gérer la sécurité de la maison ou diffuser de la musique.

Le Belge cite aussi les lunettes lancées par Snapchat, qui permettent de réaliser de petits films. Cette firme, qui vient d’entrer en Bourse, se trouve ainsi en concurrence avec un autre titan d’Internet, Google. «Je prédis un grand succès, dans les deux à trois ans à venir, pour ce type d’objet», estime Rudy de Waele.

Retour des lunettes connectées

Si pratiquement plus personne, entre 15 et 85 ans, ne peut se passer d’un smartphone dans les pays occidentaux ou émergés, leur usage demeure plus compliqué que celui de lunettes qui seraient munies d’applications similaires, voire encore plus sophistiquées.

A l’avenir, les gens pourraient en effet se déplacer – à pied, à vélo, en automobile, dans les transports en commun – munis de lunettes qui leur permettront de s’informer, de se divertir ou encore d’acheter des produits vantés par les commerçants qui se trouveront sur leur passage. Je chausse mes lunettes et je commande un billet de train ou d’avion, je profite d’une action spéciale, etc.

Le futurologue reste conscient des risques liés à ces avancées technologiques. «Il faudra établir des règles. Mais elles devront être suffisamment souples pour s’adapter en permanence à des technologies qui évoluent très rapidement», résume-t-il. Né à Bruges et résidant aujourd’hui à Barcelone, Rudy de Waele espère que l’Europe ne laissera pas, dans ce domaine, le champ libre aux Etats-Unis ou à la Chine: «Les Européens ont un rôle crucial à jouer dans cette révolution. Ces pays sont bâtis sur des valeurs humaines.» Et, ajoute-t-il, la technologie doit être au service de ces valeurs. (TDG)