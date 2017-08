L’Espagne veut réorienter ses touristes à l’intérieur des terres

Bus touristique intercepté par des manifestants, pneus de vélos de location crevés, graffitis antitouristes sur les murs… En Espagne, la colère monte ces derniers jours contre les estivants. Si les opérations de sabotage contre les opérateurs touristiques sont encore rares, elles ressemblent malgré tout à un vrai signal d’alerte.

Les destinations phares de l’Espagne explosent cet été sous une affluence record de vacanciers. «Ces dernières années, la péninsule Ibérique a été perçue comme une destination refuge face à l’instabilité en Méditerranée orientale ou au Maghreb», explique José Luis Zoreda, vice-président du lobby touristique Exceltur. Une partie des réservations annulées en Turquie, en Egypte ou en Tunisie se sont en effet reportées vers l’Espagne.

En hausse de 11,6%, le nombre de visiteurs pourrait dépasser, pour la première fois, les 80 millions sur l’ensemble de l’année (pour un pays d’à peine 47 millions d’habitants). Le secteur de l’hôtellerie et de la restauration est ainsi devenu l’un des plus puissants ressorts de la reprise économique du pays. Rien qu’en 2015, il rapportait 110 milliards d’euros et pesait pour 11% du PIB, juste devant l’industrie automobile (10%).

«Le défi aujourd’hui est de savoir quoi faire avec le succès touristique du pays»

Repenser les flux de touristes

Mais pendant que les hôteliers se frottent les mains, les populations locales commencent à grincer des dents dans certains points sensibles du pays. Elles voient les tarifs de l’immobilier exploser et le centre des villes se vider de ses habitants pour céder la place aux logements touristiques. «Le défi aujourd’hui est de savoir quoi faire avec le succès touristique du pays», reconnaît José Luis Zoreda. Pour le vice-président du lobby Exceltur, «il est temps de repenser les flux touristiques et de proposer des destinations alternatives pour désengorger le littoral».

«L’Espagne a longtemps joué la seule carte «sol y playa» (soleil et plage) à bon prix, mais ce n’est plus suffisant, étant donné que d’autres destinations, plus neuves, développent une offre similaire et moins chère», avertit Bruno Hallé. Pour ce consultant spécialisé dans l’hôtellerie chez Magma HC, «il faut revoir le parc hôtelier, se repositionner et mettre en valeur la variété des choix et la qualité de l’offre».

Un tourisme plus sélectif

Reste à savoir comment prendre un tel virage. «La mesure du succès ne doit plus être de battre des records d’affluence», confirme le directeur du tourisme de la région de Madrid, Carlos Chaguaceda, «Nous devons apprendre à gérer l’abondance et arrêter d’opter pour le grand nombre en baissant les prix. Au contraire, il faut ouvrir de nouveaux circuits, promouvoir de nouvelles expériences, afin de se réorienter vers un tourisme plus sélectif et acceptable pour les populations locales.»

«Il faut ouvrir de nouveaux circuits, promouvoir de nouvelles expériences, afin de se réorienter vers un tourisme plus sélectif»

L’Espagne de l’intérieur ne manque d’ailleurs pas d’attraits, qu’il s’agisse d’excursions œnologiques dans les vignobles de La Rioja, des spectaculaires bodegas construites par des architectes de renom comme Frank Gehry ou Norman Foster, ou encore de la découverte des chapelles romanes des Asturies. A moins d’opter pour un séjour gastronomique au Pays basque, de déguster un cochon de lait fondant au pied de l’aqueduc romain de Ségovie ou encore d’aller parcourir les estuaires de Galice. (TDG)