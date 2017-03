L’Allemagne et l’Espagne dans le viseur de Certina

Comment avez-vous géré les fluctuations à la baisse du marché?

Ce qui arrive souvent dans l’horlogerie, c’est l’inflation de la chaîne des commandes: le détaillant fait 5% de plus que prévu, du coup le vendeur commande 10% de plus, l’agent 20% de plus, et la marque produit 25% en sus. Et lorsque la tendance se retourne, on a des chutes de production de 30%, alors que la vente au détail n’a peut-être perdu que 5%. Pas chez nous: avec nos 3000 points de vente et notre organisation en «sell-out panels» (ndlr: groupes d’analyse des ventes), nous maîtrisons 70 à 80% de ce que nous vendons, ce qui nous permet de bien sentir le marché. Et d’éviter ces soubresauts. Il faut aussi dire que notre positionnement – des prix entre 280 et 2000 francs, un accent sur le rapport qualité-prix, une image de solidité et de robustesse – nous sert dans des périodes où le consommateur fait davantage attention à la dépense. Et puis, tout n’est pas uniforme, certains marchés sont très porteurs…

Lesquels? Et où placez-vous vos efforts?

Le Royaume-Uni, par exemple, grâce à la dévaluation de la livre (ce dont savent aussi profiter les touristes asiatiques), mais c’est un petit marché pour nous. Ou la Russie, depuis que le rouble a rebondi. Nous sommes très forts en Europe du Nord et de l’Est et nous voulons nous développer en Allemagne et en Espagne, où nous avons un fort potentiel. Nous allons aussi continuer de miser sur l’Asie – la Chine, la Malaisie, l’Indonésie.

Quelle stratégie pour la Suisse, un bastion pour vous?

Nous sommes une marque qui couvre l’ensemble du pays. Langnau, Langenthal, Olten, Neuchâtel, etc. Nous ne nous concentrons pas que dans les grandes villes touristiques. Et nous faisons confiance à nos détaillants. Notre clientèle entre souvent dans l’horlogerie de qualité en achetant une de nos montres. Elle doit savoir que nous serons toujours là dans cinquante ans. Les fashion brands vont et viennent, nous, nous restons fidèles à notre voie.

