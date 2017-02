Kraft Heinz renonce à racheter Unilever

Le groupe américain Kraft Heinz a accepté «à l'amiable» de renoncer à créer un mastodonte mondial de la grande consommation en rachetant l'anglo-néerlandais Unilever. Kraft avait créé la surprise vendredi avec son offre de rachat, aussitôt sèchement rejetée.

«Kraft Heinz a accepté à l'amiable de retirer sa proposition pour rapprocher les deux entreprises», ont annoncé les deux groupes dimanche dans un bref communiqué. La proposition de Kraft Heinz valorisait Unilever, propriétaire, entre autres des thés Lipton et des savons Dove, à quelque 143 milliards de dollars.

Une offre «trop faible»

Le groupe anglo-néerlandais l'avait jugée trop faible, disant n'y voir «aucun avantage, qu'il soit financier ou stratégique» pour ses actionnaires. Kraft Heinz s'était toutefois initialement obstiné, disant toujours espérer «pouvoir conclure un accord sur les termes d'une transaction».

L'action Unilever, aussi bien cotée à Londres qu'à Amsterdam, avait terminé vendredi sur un bond de plus de 13%, inscrivant au passage un record. «Unilever et Kraft Heinz se tiennent respectivement en haute estime. Kraft Heinz a le plus grand respect pour la culture, la stratégie et la direction d'Unilever», assure encore leur texte commun. (ats/nxp)