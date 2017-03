Jean Claude Gandur a cédé un immeuble à Paris

Le montant de la transaction n’a pas été divulgué. Le mois dernier, la société AOG Real Estate, contrôlée par le collectionneur d’art et négociant en pétrole Jean Claude Gandur, et un géant français de l’immobilier – Emerige – ont cédé l’un de leurs principaux bâtiments au groupe Amaury, notamment propriétaire du journal L’Equipe.

Situé à Boulogne-Billancourt, l’un des quartiers chics faisant face à Paris, cet immeuble trône en front de Seine. Le bâtiment, construit en 1993, est vaste: 15 800 mètres carrés, 330 places de parking, un atout dans cette zone perpétuellement engorgée par le trafic. Des travaux de rénovation lui offriront une façade de cristal, derrière laquelle s’activeront les journalistes sportifs de L’Equipe et les autres collaborateurs du groupe de médias Amaury.

Les vendeurs sont, eux, à la tête d’un portefeuille immobilier qui pesait environ 265 millions de francs à fin 2016. Fondateur d’Emerige, le Français Laurent Dumas partage en commun avec Jean Claude Gandur une vraie passion pour l’art. Les voilà aussi unis par la pierre. Un investissement qui peut s’avérer très rentable à condition de choisir le bon emplacement, dans une région en expansion.

Né à Grasse en 1949, le Suisse a grandi en Egypte avant d’être scolarisé à Château-d’Œx puis à Lausanne. Grand collectionneur d’œuvres d’art, il a fait sa carrière dans le négoce de pétrole. En 2009, il réussit la vente de sa vie, en cédant une filiale de son groupe, Addax Petroleum, pour environ 8 milliards de francs, au géant chinois Sinopec. Jean Claude Gandur contrôle désormais un groupe actif dans l’immobilier et le pétrole (Oryx Petroleum). Créé en 2010, AOG Real Estate cible l’immobilier commercial dans les grandes villes d’Europe et d’Amérique du Nord. Cette société, détaille sa porte-parole Karen Saddler, «procède à des investissements directs (comme à Genève ou à Malte), à des investissements avec des partenaires locaux dotés d’une forte expertise et réseau de relations (comme à Paris avec Emerige ou à Londres avec Morgan Capital Partners) et à des investissements indirects via des fonds donnant accès à un plus grand marché (comme avec Brookfield pour les Etats-Unis).»

Emerige et AOG Real Estate ont aussi revitalisé les anciens établissements Panhard, marque automobile mythique, dans le XIIIe arrondissement.

Mais leur réalisation phare, à Boulogne-Billancourt, est d’urbaniser à nouveau la pointe amont de l’Ile Seguin. Cette zone est emblématique de l’histoire industrielle parisienne. Renault y construisit une vaste usine, en 1929, qui devint même un temps la plus grande fabrique de toute la France. Près de 30 000 ouvriers y serraient des boulons. Il y a quinze ans, c’est l’industriel François Pinault qui voulait y réaliser un vaste projet culturel. On ne cesse de s’arracher ces terrains: Jean Claude Gandur et Laurent Dumas ne sont pas seuls à s’y intéresser. Parrain du capitalisme français, Vincent Bolloré rêve d’y installer son groupe Vivendi, en aval.

A Genève, Jean Claude Gandur est aussi connu pour avoir financièrement soutenu l’agrandissement du Musée d’art et d’histoire, un projet rejeté le 28 février 2016 par 54% des électeurs de la Ville de Genève.

