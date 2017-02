Intel va investir 7 milliards aux Etats-Unis

Le géant américain des puces électroniques, Intel, a annoncé mercredi, au côté du chantre du «made in America» Donald Trump, un investissement de 7 milliards de dollars en Arizona. Le président américain a fait du retour de la production industrielle aux Etats-Unis une priorité de son mandat.

Le président américain a directement fait le lien entre son arrivée au pouvoir et cet investissement. Le groupe américain a lui évoqué une «mise à jour» d'une décision prise en 2011. A l'époque, Intel voulait investir 5 milliards de dollars pour l'usine dans le sud-ouest des Etats-Unis.

L'usine n'était pas terminée après l'annonce de 2011 en raison d'un manque de demande, a expliqué un porte-parole d'Intel, précisant que la somme de 7 milliards représente un «nouvel» investissement.

3000 emplois

Celui-ci va permettre la création de 3000 emplois à forte valeur ajoutée et «à hauts revenus», explique Intel. Indirectement, ce seront 10'000 créations d'emplois qui en résulteront.

«Intel est très fier du fait que la majorité de notre fabrication se fait ici aux Etats-Unis et la majorité de notre recherche et développement est aux Etats-Unis, tandis que 80% de ce que l'on vend l'est en dehors des Etats-Unis», a vanté le directeur général Brian Krzanich, à la Maison-Blanche.

La décision, a reconnu le directeur général d'Intel, a été prise «en soutien» à la politique de dérégulation et de défiscalisation lancée par l'administration Trump, et qui «rend vraiment cela avantageux de produire aux Etats-Unis».

Elle a été prise en dépit d'une fronde du secteur technologique qui s'est opposé au décret migratoire du président américain, à laquelle Intel a pris part. (ats/nxp)