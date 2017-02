Implenia décroche un gros contrat en Norvège

Le groupe zurichois Implenia a remporté un contrat de 319 millions de couronnes norvégiennes (37,71 millions de francs) en Norvège. Le numéro un suisse de la construction y réalisera un nouveau lot de l'E39, l'axe routier reliant Bergen à Trondheim, sur la côte ouest du pays scandinave.

Les travaux débutent en février, précise lundi Implenia dans un communiqué. Les équipements devront pouvoir accueillir le trafic en 2019.

Le projet comporte la rénovation du revêtement et de la protection contre le gel sur une distance de 11 kilomètres, ainsi que l'extension partielle des voies de circulation. Un chemin de 6,5 kilomètres pour piétons et cyclistes est également prévu. Cette construction s'accompagnera de la réalisation de cinq ponts, dont deux pourront être empruntés par les piétons et les cyclistes. (ats/nxp)