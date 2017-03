Ils meurent sans avoir dévoilé le lieu de leur butin

Heinz Joachim Ollenburg, ancien avocat et cerveau de l'affaire, est décédé le 7 février à 93 ans, peu après la mort en janvier de son ex-complice Paul Kron, 87 ans, selon «Bild».

Le duo avait été condamné pour l'enlèvement il y a 46 ans de Theo Albrecht, une des principales fortunes d'Allemagne, enfermé dans une penderie à Düsseldorf (ouest) pendant 17 jours, puis libéré contre 7 millions de deutsche marks, soit environ 3,5 millions d'euros aujourd'hui (3,7 millions de francs).

Le ravisseur «vivotait»

Les enquêteurs avaient découvert la moitié de la rançon dans une valise en cuir, mais 3,6 millions de deutsche mark n'ont jamais été retrouvés, alimentant les spéculations depuis.

Paul Kron avait accordé il y a quelques années une interview à «Bild» dans laquelle il assurait vivoter avec 400 euros de retraite dans un petit appartement de Herne, dans la Ruhr (ouest), sans savoir ce qu'est devenu le butin.

«Honnêtement, je n'en sais rien. Je n'ai reçu que 10'000 marks d'Ollenburg. Il était plus intelligent que moi», avait-il déclaré au quotidien.

Theo Albrecht, marqué par cette épreuve au point d'éviter toute apparition publique jusqu'à sa mort en 2010, avait longtemps contacté Paul Kron pour le rencontrer, selon l'ancien criminel.

Goût pour les croisières

«Je lui ai dit que je ne souhaitais aucune rencontre et que ça me serait désagréable. J'étais désolé de ce que je lui avais fait, à lui et sa famille», avait ajouté Paul Kron, persuadé qu'Albrecht voulait l'interroger sur la rançon.

Hans Joachim Ollenburg a de son côté vécu jusqu'à sa mort dans le Brandebourg, entre Berlin et la frontière polonaise, sans que personne ne trouble sa tranquillité. Seul son goût pour les croisières attisait les commérages: «Regarde, il a gardé le pognon et l'a enterré», raconte «Bild». (AFP/nxp)