Hausse des ventes des véhicules de transport

Les ventes de camping-cars et de camions en Suisse ont augmenté l'an dernier. Les immatriculations de camionnettes ont en revanche fléchi.

La tendance est clairement à la maison de vacances mobile, souligne mercredi dans un communiqué l'association faîtière des importateurs d'automobiles auto-suisse. Les immatriculations de camping-cars ont bondi de 16,3% en 2016 à 3547 unités.

L'ensemble des véhicules de transport de personnes, qui comprend également les minibus, les cars et les autobus, affiche une hausse de 495 unités (+11,9%) à 4651 nouvelles mises en circulation. Le marché est dominé par Fiat, VW et Mercedes.

Fluctuations

Les ventes de camions (de plus de 3,5 tonnes) ont aussi enregistré une hausse, de 5,1% à 4076 unités, un résultat qualifié de réjouissant par auto-suisse. L'association faîtière estime toutefois difficile d'en établir les raisons, car le marché des véhicules utilitaires lourds «est soumis à des conditions particulières et se caractérise par des fluctuations incalculables».

Les immatriculations de camionnettes ont par contre subi un léger recul, comme prévu par auto-suisse. Elles ont diminué de 3,2% à 29'837 unités. Selon Andreas Burgener, directeur d'auto-suisse, la raison de cette régression réside principalement dans un phénomène également observé sur le marché des voitures de tourisme.

Stabilité en 2017

«L'année 2015 était marquée par l'abandon du cours plancher de l'euro et beaucoup d'entreprises et de personnes privées ont avancé leurs investissements pour profiter de la baisse des prix», relève Andreas Burgener. VW s'arroge une part du marché des camionnettes de près d'un cinquième (19,3%) et devance Ford, Renault et Mercedes.

L'association des importateurs d'automobiles s'attend à un environnement commercial stable pour 2017. Le seuil de 30'000 camionnettes devrait être à nouveau atteint, voire dépassé. Auto-suisse n'établit pas d'estimation pour les véhicules de transport de personnes et renonce désormais à faire un pronostic sur les ventes de camions, étant donné la volatilité du marché. (ats/nxp)