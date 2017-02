«Genève a basculé de peu dans le camp du non»

Le peuple suisse a dû se prononcer dimanche sur un objet constituant un enjeu économique fondamental et concernant tout particulièrement les cantons de Genève et Vaud. A cette occasion, près de 60% des votants ont rejeté le projet de troisième réforme de l’imposition des entreprises (RIE III, refusé par 52,3% des Genevois et approuvé par 51,3% des Vaudois). Ce résultat impose désormais une réalité à tout le pays: il faut remettre l’ouvrage sur le métier.

Ce défi s’avère en effet incontournable. L’Union européenne et l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) ont en effet intimé un ordre clair à la Suisse: mettre un terme à une imposition fiscale allégée au bénéfice de sociétés dites à statut, ce régime visant en premier lieu à attirer des sièges européens de multinationales, grandes pourvoyeuses d’emplois.

Dans ce contexte, le président de l'Union des Association patronales de Genève (l'association des employeurs de ce canton) et directeur général d'ABB Sécheron, Jean-Luc Favre, insiste sur la nécessité de s’interroger sur l’impact de la déduction des intérêts notionnels (NID) dans l’échec de la RIE III, dimanche dernier. Ce dispositif aurait dû permettre aux entreprises, disposant de fonds propres importants, de déduire de leur bénéfice imposable des intérêts négatifs fictifs calculés sur une partie de leurs fonds propres, ceci afin de ne pas pénaliser les sociétés qui préfèrent recourir à l'autofinancement plutôt qu'au crédit externe. Entretien.

Une réalité s'impose à toute la Suisse, aux ex-partisans comme aux ex-adversaires de la RIE III rejetée ce dimanche: il faut remettre l'ouvrage sur le métier. Quelles précautions, quelles mesures vous paraissent nécessaires afin de remettre l'ouvrage sur le métier dans les meilleures conditions possibles?

Il est difficile de livrer une vérité à chaud, dans la mesure où de nombreux éléments expliquent ce résultat. Toutefois, on peut clairement constater que certains éléments, comme le NID (déduction des intérêts notionnels), ont posé problème. Il conviendra donc de revoir le projet à l’aune de ces constats. Mais il faudra également avoir à l’esprit que la Suisse, petit pays sans matière première, se doit de rester compétitive par rapport aux autres places économiques. L’un de ses atouts réside dans sa formidable capacité à innover. Les outils dont il sera discuté devront en tenir compte.

Vous paraît-il nécessaire de s'inspirer de l'exemple vaudois? A savoir, commencer par proposer aux citoyens de ce canton diverses mesures visant à les rassurer sur les conséquences d'une réforme de l'imposition des entreprises qu'ils approuveraient lors d'un deuxième scrutin populaire?

Il faut tout d’abord relever que le résultat genevois, s’il est certes négatif, il l’est dans une mesure nettement moindre par rapport au reste de la Suisse et que l’écart avec le canton de Vaud n’est pas si énorme: Genève a basculé de peu dans le camp du non et Vaud de peu dans le camp du oui. Le débat dans le canton de Genève a déjà lieu. Il a d’ailleurs été initié il y a plus de 4 ans, par l’ancien Conseil d’Etat. Genève a en outre pris le parti de ne pas utiliser complètement la boîte à outils proposée par le Conseil fédéral, et de renoncer notamment au décrié NID. Le fait que le débat à Genève se fasse en parallèle avec la campagne fédérale a peut-être contribué à brouiller le message, ce qui n’est jamais bon. Mais, paradoxalement, cela a peut-être aussi permis de rassurer les citoyens sur les intentions du gouvernement genevois et d’atténuer le résultat négatif par rapport au reste du pays. (TDG)