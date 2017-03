Faillites en recul sauf dans la région lémanique

En 2016, 12'927 faillites ont été enregistrées, soit 89 cas de moins qu'en 2015 - soit un recul de 0,7%, souligne jeudi l'Office fédéral de la statistique (OFS). Cette légère baisse est essentiellement due à la diminution du nombre de faillites de personnes physiques et morales non inscrites au registre du commerce (104 cas de moins qu'en 2015).

Les dépôts de bilan de personnes inscrites au registre du commerce ont, par contre, augmenté de 15 cas. Cela représente une hausse de 0,2%. Le montant total des pertes financières liées à ces procédures a atteint moins de 2,6 milliards de francs, contre presque 2,9 milliards en 2015, soit une chute de 11,4%.

Plus de commandements de payer

Au niveau régional, la situation est contrastée. Si le nombre de faillites a reculé en Suisse centrale (-9,9%), en Suisse du Nord-Ouest et au Tessin (-3,3% pour les deux régions), il s'est affiché en progression de 4,7% en Suisse orientale. La région lémanique a, elle, connu une hausse de 1,7%.

Dans l'Espace Mittelland (BE, FR, JU, NE et SO), le nombre de dépôt de bilan est resté stable, tout comme dans la zone zurichoise.

Sur le plan cantonal, 14 cantons ont enregistré une diminution du nombre de faillites, alors que 12 autres ont fait état d'une augmentation des cas. Soleure a enregistré le plus fort recul (-17,2%) tandis que Berne a affiché l'augmentation la plus marquée ( 8,6%).

«Contrairement aux reculs enregistrés pour les ouvertures de faillites et les pertes financières, le nombre de commandements de payer a continué d'augmenter, en 2016, pour la neuvième année consécutive», explique l'OFS. Les offices cantonaux des poursuites et faillites ont totalisé 2,94 millions de cas, ce qui constitue un record. (ats/nxp)