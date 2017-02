Face à la nouvelle réalité américaine

A l’heure où le nouveau président américain, Donald Trump, s’installe à la Maison-Blanche, les attentes des investisseurs doivent composer avec une nouvelle réalité. En effet, le 45e président des Etats-Unis a davantage mis l’accent, lors de son discours inaugural, sur son programme commercial empreint de protectionnisme que sur ses promesses de relance de l’économie. Compte tenu de toutes les incertitudes entourant sa future politique, il faut rester vigilant. Car Donald Trump arrive au pouvoir avec la plus faible cote de popularité jamais enregistrée par un président américain et son approche non conventionnelle amène à redouter une forte volatilité du marché. Notre scénario reste celui où la politique protectionniste menée par son administration serait favorable à la croissance en 2017 mais risque de compromettre davantage l’économie domestique que le commerce mondial à plus long terme. En effet, l’imposition de barrières commerciales et de droits de douane pourrait aboutir à une guerre commerciale dommageable entre les Etats-Unis et la Chine, compromettant la plus importante relation bilatérale de l’économie mondiale.

Parallèlement, un rapide affermissement du dollar américain pourrait entraîner un resserrement important des conditions monétaires à l’échelle mondiale. Cette tendance nuirait à la croissance économique, déclencherait une pénurie globale de devises américaines et laisserait les marchés émergents en proie à leurs colossales dettes libellées en dollars américains. Ces incertitudes sont à l’origine de la forte volatilité anticipée ces prochains mois et de la vigilance qui en découle.

* Responsable des investissements chez Lombard Odier

