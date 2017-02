EasyJet compte consolider sa position à Bâle

EasyJet a encore accru son activité à l'aéroport Bâle-Mulhouse-Freiburg en 2016: la compagnie aérienne a transporté 4,6 millions de personnes (+9%) depuis l'EuroAirport. Elle compte y consolider sa position de leader.

La compagnie à bas coûts est l'actuel numéro un de la plate-forme rhénane, avec une part de marché de plus de 60% en nombre de passagers. Elle entend encore renforcer sa position de leader à Bâle, a indiqué mercredi en conférence de presse Thomas Haagensen, directeur commercial d'EasyJet pour l'Europe du Nord.

L'entreprise est présente dans le troisième aéroport helvétique depuis 2005. Elle y a transporté son 30 millionième passager en décembre 2016, et compte franchir le cap des 31 millions d'ici avril.

Près de 340 employés

La compagnie emploie près de 340 collaborateurs à Bâle, dont une centaine de pilotes. Elle y dispose d'une flotte de neuf Airbus, sur un total de 22 basés en Suisse.

En capacité, EasyJet est aussi leader à EuroAirport: sa part de marché y atteint 56%, contre 44% à Genève qui est sa principale base opérationnelle helvétique. Elle dessert 56 destinations depuis la cité rhénane, contre 78 depuis celle du bout du lac. Elle a lancé l'an dernier trois nouvelles routes depuis Bâle (Pise, Figari et Funchal), et en inaugure deux autres (Biarritz et Dubrovnik) en 2017.

Interrogé sur la provenance des passagers au départ du hub bâlois, M. Haagensen évoque une répartition de 55% de clients résidant en Suisse, 25% en France et 20% en Allemagne. En moyenne, EasyJet opère 317 vols par semaine à destination et au départ de l'EuroAirport, pour un taux de remplissage supérieur à 93%, selon un communiqué.

Sur toute la Suisse, EasyJet a transporté quelque 12,4 millions de passagers en 2016. Cela lui vaut la deuxième place nationale en termes de parts de marché (24%), malgré sa quasi-absence de l'aéroport de Zurich. Là, sa part représente moins de 2%, avec moins d'un demi-million de passagers et 9 routes desservies. (ats/nxp)