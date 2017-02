Disney se porte au secours de sa filiale de Paris

Le bateau coule. Après avoir réévalué le montant d’une charge extraordinaire en 2016 – passée de 565 millions à 953 millions d’euros (environ un milliard de francs) –, Euro Disney n’a depuis le 30 septembre dernier plus assez de fonds propres par rapport à son capital social. Selon la loi, l’exploitant de Disneyland Paris se doit cependant de reconstituer de tels capitaux dans un délai de deux ans.

Son actionnaire majoritaire, The Walt Disney Company, s’est porté volontaire pour venir au secours de sa filiale européenne. Dans un document diffusé jeudi soir, le géant américain du divertissement affirme être prêt à «lancer une offre publique d’achat sur la totalité des actions Euro Disney restant en circulation (environ 24%), suivie d’un retrait obligatoire (ndlr: de la Bourse) si le seuil de 95% est atteint». Après avoir injecté un premier milliard d’euros en octobre 2014, la maison mère américaine serait prête à opérer une nouvelle recapitalisation… de 1,5 milliard cette fois.

Les raisons du sauvetage

Mais pourquoi vouloir sauver un navire qui n’est presque jamais parvenu à rester à flot? En vingt-cinq ans d’activités, Disneyland Paris n’a en effet été bénéficiaire qu’entre 1995 et 2001. Depuis, le parc n’a fait que griller des centaines de millions d’euros. La principale raison de ces pertes est purement commerciale. Si, financièrement, le parc d’attractions français est bel et bien un désastre, le succès est cependant au rendez-vous en termes de visibilité pure. Marne-la-Vallée attire chaque année près de 14 millions de visiteurs, soit bien plus que ses concurrents français ou allemands (Europa-Park outre-Rhin, le Puy-du-Fou ou le Parc Astérix dans l’Hexagone, etc.). Le site représente surtout une vitrine de choix pour l’ensemble des produits «made in Disney», et cela même si les répercussions économiques réelles restent difficilement quantifiables.

D’un point de vue purement financier, Disneyland Paris n’a de loin pas été une si mauvaise affaire pour sa maison mère américaine. Malgré l’accumulation de ces pertes opérationnelles locales (adjointes à un endettement massif), le montage financier élaboré autour du parc d’attractions a permis à The Walt Disney Company d’encaisser des centaines de millions d’euros depuis son ouverture, en 1992.

Juteux montage financier

Car, que son site soit rentable ou non, le groupe américain a en effet pu s’octroyer des royalties conséquentes en se basant sur le chiffre d’affaires annuel de sa filiale parisienne. Julien Pillot, directeur d’études pour l’institut Xerfi et chercheur associé au CNRS, a précisé dans les colonnes du quotidien Les Echos que les modalités englobaient «10% des revenus bruts générés par les admissions, les attractions et autres services annexes ainsi que 5% des rentrées – toujours brutes – issues du merchandising, des dépenses de consommation courante ou encore de l’exploitation du complexe hôtelier». A cela s’ajoute encore un taux de remboursement de 4% sur le prêt octroyé (1,3 milliard d’euros) à sa filiale en 2012.

Ce montage, qui a fait les beaux jours des actionnaires américains – le groupe a réalisé 2,5 milliards de dollars de bénéfices nets en 2016 –, est de plus en plus décrié par les propriétaires minoritaires de titres de la filiale européenne. Avant de s’envoler hier de près de 70%, l’action Euro Disney affichait une chute de plus de 75% sur les cinq dernières années. De quoi susciter certaines frustrations, à l’instar du fonds CIAM (moins de 1% du capital), qui a saisi la justice, considérant cette filiale comme «un cas emblématique de mauvaise gouvernance» et surtout de «comportement abusif» de la part d’un actionnaire majoritaire.

Cet investisseur, convaincu que la société aurait pu être rentable sans les pressions américaines, a attaqué à plusieurs reprises The Walt Disney Company en justice. Sans succès jusqu’ici. Elle réclame actuellement le retour d’un milliard d’euros dans les caisses d’Euro Disney à titre de prélèvements indus au cours des dix dernières années. Vendredi, après cette annonce, CIAM affirmait être en train d’évaluer toutes les options possibles.

Disney et ses parcs

En acquérant la quasi-totalité des parts, Disney sait que la période des juteuses royalties est derrière et qu’à l’avenir il devra encaisser les déficits (ou bénéfices futurs). Cette volonté de prise de contrôle de sa filiale en Europe résulte toutefois d’une logique de diversification géographique dans le domaine des parcs d’attractions. Car actuellement 80% des revenus de cette branche proviennent des seuls sites américains.

En plus de la recapitalisation de Marne-la-Vallée, le géant américain du divertissement met beaucoup d’espoirs dans son parc d’attractions de Shanghai, en Chine. Ouvert l’été dernier, il a attiré 7 millions de visiteurs. «L’un de nos plus gros succès en 2016 est venu de notre division «parks resorts» et de l’ouverture de Shanghai Disney», a assuré mercredi Robert Iger, PDG de l’entreprise.

(TDG)