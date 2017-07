Discovery rachète Scripps Networks pour 14 milliards

Le groupe américain Discovery Communications va racheter Scripps Network pour 14,6 milliards de dollars (14 milliards de francs) pour mettre sous le même toit les chaînes de télévision Discovery Planet, HGTV, Travel Channel, Eurosport et Food Network.

Concurrence d'Internet

Cette transaction est censée permettre à la nouvelle entité de peser dans les négociations avec les réseaux de télévision au moment où le secteur est confronté à la concurrence des services de vidéo en ligne Netflix et Amazon et que de plus en plus de téléspectateurs passent par internet pour regarder leurs programmes favoris.

Elle devrait aussi lui permettre de se développer dans la télé par internet, en proposant des «petits» bouquets prisés par les jeunes téléspectateurs américains, et de proposer des contenus sur les réseaux sociaux Facebook et Snapchat.

Prime de 34%

Les termes financiers prévoient que Discovery paie 90 dollars par titre Scripps, ce qui représente une prime de 34% comparé au niveau du titre le 18 juillet, date des premières informations de presse. L'acquéreur va aussi supporter la dette de sa prise qui s'élève à 2,7 milliards de dollars (2,59 milliards de francs).

Dans le détail, chaque actionnaire de Scripps va recevoir 63 dollars par action en espèces et des titres de la nouvelle entité. Au final, les actionnaires de Scripps détiendront 20% de la nouvelle entreprise. En 2016, Discovery a généré 6,5 milliards de dollars de recettes, contre 3,4 milliards de dollars pour Scripps.

Rapprochement d'audience

L'opération va rapprocher, explique Discovery, l'audience essentiellement féminine de Scripps par le biais de chaînes telles que HGTV, Travel Channel et Food Network, avec la sienne principalement masculine au travers de chaînes comme Animal Planet, Eurosport et Discovery Channel.

Les deux groupes affirment représenter 20% des recettes publicitaires dans la télévision payante aux Etats-Unis. (ats/nxp)