Digitalisation et services, les défis à venir pour Bobst

"Le nouveau voyage pour Bobst, ces prochaines années, sera de se diriger vers une industrie de l’emballage de plus en plus digitalisée.» Jean-Pascal Bobst, président du comité de direction du groupe du même nom, l’a répété jeudi à plusieurs reprises: le futur pour son groupe sera de répondre aux attentes d’un monde qui se numérise chaque jour un peu plus et d’en prouver les avantages à leurs clients.

Proposant déjà des applications permettant de gérer à distance l’ensemble de son parc de machines, Bobst souhaite franchir un cap supplémentaire. Cela débouchera sur une solution totalement intégrée où l’ensemble du flux de travail – du PDF client au produit fini, en passant par l’imprimante, la machine à emballer et tous les autres processus de production – sera totalement numérisé et surveillé à distance. «Mais nous sommes au début de cette nouvelle aventure et aurons encore besoin de deux à trois ans pour atteindre nos objectifs», précise le patron vaudois.

Retour en force de la Suisse

Cette transition devrait toutefois être à l’avantage de la Suisse qui a été fortement touchée durant la longue convalescence du groupe vaudois ces dernières années. Pour mémoire, plusieurs centaines d’emplois ont été effacés sur son site de Mex depuis la crise de 2008-2009. Mais la balance pourrait enfin s’inverser.

«Avec la présence d’institutions comme l’EPFL, l’ensemble des compétences que nous recherchons sont présentes dans la région», confirme Jean-Pascal Bobst. Si ce dernier assure que l’impact sera positif pour Bobst en Suisse, il reste encore vague, assurant que de plus amples détails seront fournis au mois de juillet. Il en va d’ailleurs de même pour les investissements nécessaires à cette transformation digitale. «Ce voyage ne sera pas gratuit», résume simplement le président du comité de direction.

De la machine aux services

Quel qu’en soit le prix, cette logique répond à une diversification de Bobst vers les services. Créée par le groupe depuis 2010, cette division est aujourd’hui sa deuxième plus grande source de revenus. En 2016, elle affichait même une croissance record de 12,8%, à 422,6 millions de francs.

Conscient du potentiel de cette unité – Bobst reste toutefois prudent en parlant de 5 à 6% de croissance en 2017 – le groupe vaudois compte étoffer ses effectifs en engageant quelque 250 techniciens supplémentaires ces prochaines années.

Prévisions dépassées

Plus globalement, les résultats présentés jeudi par Bobst étaient nettement supérieurs aux attentes du marché. «C’est rare de voir un directeur financier aussi souriant», plaisantait Jean-Pascal Bobst en dévoilant le chiffre d’affaires de son groupe en progression de 8,7% sur un an, à 1,447 milliard de francs. Quant au bénéfice net, il est passé de 67,1 à 84,3 millions en un an, en hausse de 25,6%.

Étant donné les tensions macroéconomiques actuelles (Trump, Brexit, croissance économique déclinante de la Chine ou du Brésil, etc.), le fabricant vaudois de machines d’emballage reste prudent pour son exercice 2017, parlant d’une stabilisation de ses affaires. «S’il n’y a plus un programme prédéfini, nous allons continuer à optimiser nos coûts en rationalisant certaines opérations», explique Attilio Tissi. Le directeur financier a confirmé d’ailleurs que la bonne santé du groupe allait bénéficier aux actionnaires avec le versement d’un dividende de 1 fr. 70 par action contre 1 fr. 25 l’an dernier. (TDG)