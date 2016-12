Deux tiers des skieurs préfèrent louer leurs lattes

Les skieurs achètent de moins en moins en moins leurs lattes. Ils les louent. Lors de la saison de ski 2015-2016, un tiers des paires foulant les neiges helvétiques et autrichiennes étaient louées, et la moitié sur les pistes françaises. La moyenne dans ces trois pays avoisinerait désormais – ou même dépasserait – les 70%, selon le quotidien Le Monde, citant en référence Amer Sports Oyi, ex-manufacture de tabac finlandaise, propriétaire de Salomon (leader mondial des équipements de ski) depuis 2005.

Le Valaisan Franz Julen, président du directoire de IIC Intersport International Corporation GmbH (le leader mondial de la distribution d’équipements de ski), rappelle l’absence d’un facteur le plus souvent déterminant dans la vente de skis: «Une météo plutôt hivernale et neigeuse au cours des mois de novembre et décembre.» Mais les temps sont durs. Comme les exploitants de remontées mécaniques, les fabricants de skis viennent de vivre quatre années consécutives avec des quantités de neige peu réjouissantes. A cela s’ajoutent cinq années de taux de chômage élevés dans plusieurs Etats d’Europe occidentale et un franc très fort en Suisse.

Faible résultat l’an dernier

Concrètement, en chiffres, la situation se présente ainsi. «Avec un bon niveau d’enneigement, le marché mondial tourne actuellement avec 400 millions de journées/skieur sur la saison. Leur nombre était d’environ 350 millions l’an dernier», indique Bruno Cercley, président du groupe Rossignol.

A vrai dire, le nombre de skieurs ne diminue guère, voire augmente sensiblement. Chacun d’entre eux accorde cependant, en moyenne, de moins en moins de temps à la pratique de ce sport. Cette réalité favorise le passage de l’achat à la location de skis depuis plusieurs décennies. D’autant plus qu’au début de ce siècle, Internet a suscité l’apparition de sites de location entre particuliers.

Dans ce contexte, la demande de skis en Suisse s’est effondrée de plus de 50% entre 1985 et 2014, tandis que la population du pays a augmenté de plus d’un quart au cours de la même période. Et le nombre de snowboards vendus y a chuté de quelque 75% en moins de vingt ans.

Tendances similaires en Europe

Des tendances similaires sont observées dans toute l’Europe occidentale. François Fauroux, directeur de la division matériel chez Salomon, évoque certes des compensations liées à deux marchés cruciaux: les Etats-Unis et le Japon. L’enneigement s’y avère certes plus abondant et plus constant. Des firmes y livrent néanmoins de sérieux efforts d’adaptation.

Sous sa marque de sports de montagne Wed’ze, le détaillant lillois Decathlon Group propose ainsi depuis cette année un ski monobloc d’entrée de gamme à partir de 160 euros. Très helvétique, l’illustre maison lucernoise Stöckli Swiss Sports AG continue toutefois de miser avant tout sur la qualité et nettement moins sur les prix. D’autres acteurs de la branche préfèrent diminuer leur degré de dépendance. Salomon, Rossignol, Head, Millet et Fusalp développent ainsi des articles de prêt-à-porter à vocation de plus en plus urbaine.

Grand espoir commun

Les options stratégiques restent donc très diversifiées. Les concurrents partagent toutefois un grand espoir commun: la Chine. L’Empire du Milieu organisera les Jeux olympiques de 2022 et son président, Xi Jimping, l’a affirmé: «D’ici à dix ans, 300 millions de Chinois doivent se mettre au ski ou au patin à glace.».

Bruno Cercley se permet une évaluation prudente: «Si la Chine s’y met, le marché mondial des sports d’hiver pourrait croître d’un tiers.» (TDG)